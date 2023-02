Séismes en Turquie: une famille de Marche pleure un proche

Les tremblements de terre qui ont dévasté la Turquie et la Syrie, et dont le bilan ne cesse de grimper, ne laissent évidemment pas indifférent la très nombreuse communauté turque de Marche. Le conseiller communal marchois Alain Mola fait partie de celle-ci. "On compte 600 ou 700 citoyens d’origine turque dans la commune de Marche, précise ce dernier. Le premier séisme a eu lieu à 4 h 17. Je l’ai appris en me levant, en allumant ma télévision sur une chaîne turque. Les tremblements de terre, on connaît en Turquie. Car le pays se situe dans une zone avec 3 failles. "