Marche-en-Famenne: Les travaux du piétonnier reprendront fin février

L’échevin des Travaux Nicolas Grégoire lui répond: "Il était prévu depuis le début que ce chantier soit arrêté de décembre à mi-février, mars. Bonne nouvelle: le chantier de rénovation pourra reprendre plus tôt que ce qui était prévu initialement. Les travaux reprendront dans la semaine du 20 février. À noter également que certains travaux initialement prévus en 2023, comme ceux de pose de la fibre optique, ont déjà été entrepris en 2022. Ce qui nous fera encore gagner du temps."

Dépose-minute de la gare de Marloie

Autre question d’actualité, posée cette fois par la conseillère Laurence Callegaro (min.-MR): "Des blocs de béton ont été disposés devant les places de parking en épi du dépose-minute de la gare de Marloie. Or, nous avions déjà signalé que la longueur de ces places, très petite, posait problème pour les voitures plus importantes. La pose de ces plots ne va-t-elle pas accentuer encore ce problème ?"

Là aussi, c’est l’échevin de la Mobilité Nicolas Grégoire qui répond: "Ces plots de béton ont été placés très récemment pour des raisons de sécurité, précise-t-il. Ceci afin d’éviter que certains ne court-circuitent via leur place de parking pour rejoindre la route principale face à eux alors que la manœuvre préconisée est de reculer."

Préaux dans deux écoles, pergola à la crèche de Aye

Des préaux seront prochainement réalisés au sein des écoles communales maternelles de Hollogne et de On, pour des coûts estimés de respectivement 116 877 € TVAC et 105 184 € TVAC. Par ailleurs, une pergola bioclimatique couvrira partiellement la terrasse de la crèche la Marm’Aye à Aye. Le coût estimatif de cet équipement et de son placement est de 51 425 € TVAC.

Abstention d’Écolo sur le nouveau règlement général de police

Le commissaire divisionnaire Daniel Sommelette et la commissaire Jacqueline Martin ont présenté le nouveau règlement général de la zone de police Famenne-Ardenne. Un règlement de police voté par tous les conseillers présents, hormis Nicole Graas (min.-Ecolo), qui s’abstient: "Ce règlement qui présente des avancées significatives, certains points sont pour moi heurtants, comme l’obligation pour les citoyens d’accepter le placement de caméras de surveillance sur les façades privées et ce sans aucun dédommagement."

Les conseillers René Collin (maj. Les Engagés) et Willy Borsus (min.-MR) s’inquiètent quant à eux de la publicité qui sera donnée à ce document afin de provoquer l’adhésion de la population. "Publicité en sera faite via les réseaux sociaux, pour les jeunes, via les bulletins communaux et via quelques versions papier disponibles dans les administrations communales et via les agents de quartier. Une traduction en néerlandais sera également disponible", précise Daniel Sommelette.