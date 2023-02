En avril, grâce au festival MuBaFa, la culture se déplacera dans les écoles avec l’Opérabus

Avril 2023 sera pour ces élèves une véritable découverte. Un bus, comme les autres vu de l’extérieur, se transformera en salle de concert ou d’opéra à l’intérieur. Il sillonnera les cours d’écoles des communes et villages où se donne le festival. "La culture se déplace et se fait proche car franchir le seuil des lieux de concert et de culture n’est pas toujours aisé. Ici la chose est facile, les musiciens viennent au plus proche des jeunes, chez eux, dans leur village, dans leur école", précisent les organisateurs.

Cet OpéraBus conçu par Harmonia Sacra, un opérateur important du Valenciennois, accueillera chaque jour au moins 140 élèves. Sur environ deux semaines complètes, près de mille élèves assisteront au spectacle. Celui-ci, joué par deux musiciens de l’ensemble baroque renommé "Scherzi Musicali" de la Fédération Wallonie Bruxelles, revisitera de manière ludique des chansons et ritournelles d’hier et d’avant-hier.

Une opération de crowfunding est lancée

" Cette opération a cependant un prix que nous assumons, poursuivent les organisateurs. Les artistes doivent être correctement rétribués. La location du bus, la rémunération du chauffeur et les frais kilométriques sont également un budget conséquent sans oublier les repas et les hébergements à prévoir. Pour ce faire nous nous sommes déjà assurés d’un certain nombre de soutiens, mais cela ne suffira pas. Nous avons besoin de vous. Toute contribution financière est la bienvenue.

Vous pouvez contribuer à ce projet en souscrivant au financement participatif via la plate-forme KissKissBankBank sur laquelle vous trouverez aussi une présentation plus détaillée de cette nouvelle initiative du festival Mubafa ".

On peut aussi verser directement sur le compte Mubafa BE76 0688 9649 0595 avec la mention OpéraBus.

Quant au prochain festival MuBaFa, il se déroulera du 13 au 15 octobre prochain. Et on pourra y écouter, entre autres l’ensemble Scherzi Musicali, les Muffatti, Psallentes, et Héloise Gaillard avec son ensemble Amaryllis.

https ://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/operabus-en-famenne-ardenne