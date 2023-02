Les conseillers marchois adoptent une motion pour créer une clinique du sein en province du Luxembourg

Le conseiller Gauthier Wéry (maj.-PS) rappelle ensuite quelques chiffres: "1 femme sur 9 est un jour atteinte de ce type de cancer au cours de sa vie en Belgique et 7 femmes meurent chaque jour d’un cancer du sein dans notre pays. D’où l’importance d’un diagnostic rapide et de soins de proximité."

Le conseiller Bertrand Lespagnard (min.-MR) et l’échevin Christian N’Gongang (maj.-Les Engagés) soulignent tous deux que l’on peut déjà diagnostiquer et traiter le cancer du sein dans les hôpitaux Vivalia de notre province: "Trois sénologues sont présents à l’hôpital de Marche. Mais cette reconnaissance serait un plus !".

Nicole Graas (min.-Ecolo) apporte sa voix à cette motion mais souhaite la même démarche pour la prise en charge des AVC.