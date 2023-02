Ecolo s’interroge lors du conseil marchois: « Le projet de halle couverte de la place aux Foires est-il toujours une priorité ? »

Celle-ci s’inquiète de l’évolution du dossier d’aménagement de halle couverte, sur la place aux Foires, avec panneaux photovoltaïques sur le toit. Il s’agit de l’une des fiches de la prochaine opération de rénovation urbaine. "À l’époque, j’avais accordé ma voix à ce projet. Cependant, près de 4 ans plus tard, ce projet a évolué et me pose de nombreuses questions et m’inquiète".

La conseillère relaie alors ses nombreuses interrogations dont notmment: "Qu’en sera-t-il des températures sous ce dôme de verre lors des pics de chaleur. Cela ne créera-t-il pas d’effet de serre ? Quid de la végétation ? Des arbres seront-ils abattus ?"

Nicole Graas s’interroge également sur le budget de ce dossier, à la hausse: "Le budget du projet initial présenté au public en 2016 pour vote était de moins de 800 000 €Le budget du projet revu était annoncé à hauteur de 1,9 millions d’€ en 2019. Or, le coût de la main-d’œuvre, le coût des matériaux et celui de l’énergie ont très significativement augmenté depuis 2019. Qu’en sera-t-il du budget, quels sont les subsides obtenus ?"

La conseillère Écolo s’inquiète encore: "L’aménagement de la place aux Foires avait fait l’objet d’un concours soumis au vote de la population en 2016. Le projet sélectionné a significativement évolué depuis cette consultation. Les citoyens marchois sont-ils toujours preneurs de la version actuelle du projet ? Est-il prévu de les reconsulter ?"

Et Nicole Graas de conclure: "Vu la conjoncture, ce projet est-il toujours bien une priorité ? Tout cela alors que le projet de skatepark pour les jeunes est reporté"

«Un véritable réquisitoire», selon le bourgmestre

Le bourgmestre André Bouchat s’étonne: "Pour ma part, il s’agit plutôt d’un véritable réquisitoire. d’un long plaidoyer dogmatique et non d’une question d’actualité…"

Le bourgmestre répond néanmoins, avec force rétroactes: "Rassurez-vous ! Les arbres actuels ne seront pas retirés. Au contraire, une trentaine de nouveaux arbres seront plantés et ils se prolongeront par une allée verte sur l’avenue du Monument."

Le bourgmestre rappelle que la population avait effectivement été consultée en 2017: "2 342 votes avaient été enregistrés, dont 604 pour le projet retenu du bureau Greisch/A4. Un jury pluraliste avait confirmé ce projet, tout comme le collège en 2018".

Le bourgmestre rappelle qu’effectivement "l’estimation budgétaire a été revue à la hausse mais une aide wallonne complémentaire a été sollicitée et obtenue, portant à 2 fois 800 000 € les aides wallonnes totales, en plus des subventions pour les voiries. Quant au projet de skatepark que vous évoquez, vous confondez volontairement l’aménagement d’un quartier et de la mobilité du haut de la ville avec un projet ponctuel que nous ne faisons simplement que postposer".

Le 1er échevin Nicolas Grégoire poursuit: "J’aimerais tordre le cou à certaines affirmations de Mme Graas, à savoir notamment que le projet actuel ne correspondrait plus à l’esprit du vote exprimé par les habitants. On reste au contraire tout à fait en phase avec le projet initial. Mais, dans notre processus de rénovation urbaine, il a fallu tenir compte des évolutions intervenues en termes de mobilité sur la place depuis le Covid où les terrasses ont été éténdues avec un piétonnier de façade à façade, à la satisfaction de tous. Un tel projet prend nécessairement du temps. La demande de permis d’urbanisme sera introduite dans les prochaines semaines et le dossier reviendra devant le conseil."

Au terme de ces explications, Nicole Graas reste perplexe: "Je ne veux pas être négative mais ce projet me tracasse !"