La Ville de Marche affiche son soutien à Olivier Vandecasteele (vidéo)

Tandis que le long de ce même boulevard, les membres des conseils communaux et du CPAS et de l’administration communale applaudissaient à tout rompre en soutien à Olivier Vandecasteele, ce responsable humanitaire tournaisien reste détenu arbitrairement depuis le 24 février 2022 dans des conditions très difficiles. Rappelons également qu’en janvier dernier, le régime iranien le condamnait à 40 ans de réclusion et à 78 coups de fouet, pour des motifs d’"espionnage".

« Une lutte symbolique »

Via cette action symbolique, la Ville de Marche a donc voulu afficher son soutien à Olivier Vandecasteele et au comité de soutien qui lutte inlassablement et quotidiennement pour sa libération. "Nous avons répondu positivement et unanimement à cette demande de soutien émanant de l’échevine Carine Bonjean et de la conseillère Pascale Marot, souligne le bourgmestre marchois André Bouchat. Olivier Vandecasteele est quelqu’un de bien, qui représente la générosité. Il s’est rendu en Iran pour donner des soins, s’occuper de personnes. Il ne mérite absolument pas tout ce qu’il endure actuellement. Mais il est important de le soutenir, car au-delà de sa personne, il y a tout le symbole que représente ce combat, à savoir la lutte pour notre liberté, notre manière de vivre, notre culture. Mais également la lutte des Iraniens et des Iraniennes qui se battent dans la rue pour obtenir plus de libertés."

Une mobilisation intense qui fait du bien

Le comité de soutien à Olivier Vandecasteele était d’ailleurs présent ce lundi matin sur le marché de la place aux Foires, avec sa camionnette floquée du visage du Tournaisien. Dans l’optique évidemment de sensibiliser les Marchois au sort du responsable humanitaire. Et alimenter également la pétition demandant sa libération qui approche aujourd’hui les 220 000 signatures. "On ne s’imagine pas à quel point ces marques de soutien, cette mobilisation intense, peuvent faire du bien à la famille et aux proches, témoigne Joris Brabant, beau-frère d’Olivier Vandecasteele et l’un des animateurs du comité de soutien. Les soutiens viennent absolument de partout: du Canada, d’Afrique… et même d’Iran. On ne peut que les remercier pour toute cette mobilisation apportée à Olivier qui, le 24 février, aura déjà passé un an en détention. Dans des conditions, il faut le répéter, assez effroyables. Olivier est détenu en isolement quelque part à Téhéran, dans une petite cave de quelques mètres carrés seulement, dénutri, vêtu d’un simple tee-shirt alors que les températures sont assez froides. Il faut savoir que la capitale iranienne est située en altitude et que les températures y descendent assez vite. Psychologiquement, mon beau-frère est donc très atteint du fait de ses conditions de détention. C’est ce qui ressort des rares conversations que nous avons pu avoir avec lui depuis bientôt un an. On essaie donc dans la mesure du possible de lui faire passer le message qu’il n’est pas seul."

Sur le front diplomatique, les négociations pour obtenir sa libération se poursuivent évidemment. Olivier Vandecasteele représente actuellement, pour le régime iranien, une véritable monnaie d’échange pour obtenir la libération d’Iraniens détenus sur le territoire belge. "Nous sommes suspendus à une décision de la Cour constitutionnelle belge qui devra statuer d’ici le 8 mars sur la légalité ou l’illégalité de cet éventuel échange."