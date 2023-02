Julia Grégoire lance sa saison en Espagne

Quatre courses en Grèce

Julia Grégoire est restée fidèle à cette dernière pour le "off-road", AG Insurance-Soudal Quick-Step étant une formation 100% route. "Je retournerai ensuite un peu à l’université avant de repartir fin février en Grèce, pour quatre courses avec l’équipe nationale VTT, pour glaner quelques points UCI, annonce-t-elle à la sortie d’une préparation hivernale durant laquelle elle a dû jongler avec blocus et session. Je suis contente, j’ai fait pour un mieux, j’ai juste moins roulé les deux dernières semaines avec les examens . Par contre j’ai fait plus de route, car le vélo était plus facile à transporter, à ranger au kot et à mettre sur le rouleau. Je n’ai pas fait assez de VTT et de technique. J’y verrai plus clair sur mon niveau technique actuel à La Nucia."

Quant à son programme de l’année, entre VTT et route, elle précise qu’elle "doit en parler prochainement, entre autres avec mon coach Julien Soussigne, mon coach", conclut-elle, impatiente de débuter.