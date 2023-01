Saule a livré un concert festif et généreux à la MCFA de Marche-en-Famenne

Après une première partie assurée par la voix rocailleuse et envoûtante de JuG, Saule foulait la scène marchoise afin de présenter Dare-Dare, son dernier album en date. Baptise Lalieu (NDLR: le nom du chanteur) a livré un concert survitaminé qui a véritablement ravi les centaines de personnes venues l’applaudir. Balayant dans l’ensemble de son registre, le Montois a proposé un best-of de ses plus grands succès, de Dusty Men (interprété en duo avec la première partie JuG) au Chanteur bio. Il finira même par descendre dans la foule avec ses musiciens. Sur la scène marchoise, Saule aura assumé et confirmé son statut de bête de scène.