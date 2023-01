Marche : la Kalerie affiche quasi complet en 2023

Entré à l’Académie des Beaux-Arts de Liège dès 15 ans, féru de BD, l’artiste liégeois a publié un premier album dans les années 80, "Suplex et Caltex" aux éditions Magic Strip, qui lui a ouvert les portes de la publicité et du multimédia. Avant d’intégrer en 1994 la famille du Journal Spirou, qu’il a animé avec les "Télé-emplettes" et "l’inspecteur ZBU".

En 1990, Fabrizio Borrini s’est cette fois-ci épris de la peinture. Ses tableaux nous entraînent dans un monde imaginaire rempli de couleurs vives, lumière, douceur, créatures de rêve et autres évocations oniriques. Et humaines. car plus que tout, c’est l’humain qu’il aime raconter. Il réalise aussi de nombreuses performances "act painting" et multimédia pour de grandes sociétés d’événements, et des structures institutionnelles et privées

Depuis 2012, il est le coordinateur du pôle BD de la Foire du Livre de Bruxelles, et 2016, directeur du festival international de la BD de Liège, l’Usine à Bulles, qu’il a créé.

Ses œuvres seront visibles du jeudi au dimanche de 14 à 18 h. Il laissera ensuite place à d’autres artistes marchois et extérieurs: Ariane Therasse (mars), Philippe Kesseler (avril), Isabelle Sepul (mai), Kathy Philippe (juin), Monica Jamagne (août), Bernadette Triki (septembre), Florkey (octobre), Naja de Durbuy (novembre) ou encore Rose Kondrativ (décembre).