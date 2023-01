Le défi énergétique au cœur du 25e Salon Batimoi qui se tiendra au WEX de Marche-en-Famenne du 27 au 30 janvier

Le Salon ; qui soufflera ses 25 bougies, se tiendra du vendredi 27 au lundi 30 janvier. Il accueillera cette année 130 exposants. "Soit 8 de plus que l’an dernier, précise Stéphanie Van Lint. Après une édition sous Covid Safe Ticket (CST) l’an dernier, le Salon retrouve progressivement des couleurs, même si nous ne recensons pas encore autant d’exposants qu’il y a certaines. La faute aux carnets de commandes bien chargés de certains entrepreneurs mais aussi à la crise économique qui rend certains frileux à participer au Salon. Or, c’est précisément le bon moment pour se faire connaître."

Lors de cette édition, c’est évidemment la crise énergétique qui devrait être au centre des préoccupations des visiteurs. "On s’attend effectivement à un rush sur cette thématique énergétique. La crise que nous vivons actuellement n’y est évidemment pas étrangère. On ne conçoit plus aujourd’hui de projets de construction ou de rénovation sans penser à l’énergie. De nombreux exposants pourront répondre à ces questions d’isolation, d’installation de panneaux photovoltaïques,… Le Service Public de Wallonie sera d’ailleurs présent une fois de plus et s’attend lui aussi à un rush sur ses questions. Il présentera toutes les réglementations et primes en vigueur. Ses équipes seront d’ailleurs renforcées lors de note salon", insiste Stéphanie Van Lint.

L’équipe du WEX, organisatrice du Salon Batimoi. ©– Eda

Une thématique par jour

Autre nouveauté de ce Salon, l’instauration d’une thématique spécifique lors des quatre journées de Batimoi. Avec un large panel de conférences qui seront axées sur le thème du jour.

"C’est ainsi que la journée du vendredi sera consacrée à la formation et à la sensibilisation aux métiers de la construction, explique Julie Wéry, chargée de communication du WEX. Lors de cette journée Buildwise (ex CSTC) viendra faire la démonstration de trois technologies mises aux services des métiers de la construction (caméra 360, outils de mesure et exosquelettes,…). Un JobDay à destination des demandeurs d’emploi sera également organisé de 12 h 15 à 17h par le Forem et Constructiv. à noter que le Challenge Bois se tiendra lui aussi à midi."

Précisons également que durant tout ce Salon Batimoi, un village des métiers se tiendra au cœur du Palais 2 afin de sensibiliser le jeune public aux métiers de la construction dont certains connaissent une pénurie.

"La journée du samedi sera quant à elle consacrée au défi énergétique. Le thème du dimanche sera consacré aux grandes tendances tandis que le thème du lundi" être bien chez soi "sera axé sur les aménagements intérieurs", conclut Julie Wéry.

www.batimoi.be. Prévente: 3 € sur le site. Sur place: 6 €. Ouverture: le vendredi 27 janvier de 12h à 19 h, le samedi 28 et le dimanche 29 de 10h à 19h et le lundi 30 de 11h à 18 h.