IoME, basé à Marche-en-Famenne : des solutions d’intérieur sur mesure

C’est dans ce créneau des solutions d’intérieur que IoME s’insère. "Nous sommes le fruit d’un regroupement de plusieurs acteurs renommés spécialisés dans l’aménagement d’intérieur en Wallonie et au Grand-Duché, explique Julien Saintes, le directeur des opérations du groupe IoME, dont le siège social est basé à Marche-en-Famenne. Forts de notre expertise initiale, notamment dans le secteur des cuisines équipées, nous avons suivi l’engouement pour le marché de l’aménagement intérieur et avons, en quelques années, élargi notre savoir-faire et notre offre de services."

Via ses différentes entités, IoME veille donc à trouver des solutions d’intérieur orientées vers les professionnels de l’immobilier, tant acteurs économiques privés (B2B) que publics (B2G): promoteurs immobiliers, développeurs, gestionnaires de parcs immobiliers, agences immobilières, sociétés publiques de logement… "Tous ces acteurs ont des besoins spécifiques. Nous veillons à leur offrir des solutions d’intérieur, adaptées et clé sur porte, et ce, quels que soient leurs projets immobiliers résidentiels, neuf ou de rénovation, ou professionnels (bureaux, commerces…), poursuit Julien Saintes. Pour ce faire, nous pouvons compter sur le savoir-faire de nos équipes, composées de chargés de projets, principalement des architectes d’intérieur, de responsables commerciaux, de gestionnaires de dossiers mais aussi de poseurs."

IoME et ses trois entités

La partie dédiée, en majorité, à l’immobilier résidentiel du groupe IoME comprend trois entités qui fonctionnent à l’unisson. "Trois entreprises locales renommées et implantées depuis de nombreuses années, toutes spécialisées initialement dans le secteur des cuisines équipées et l’ameublement de pièces de vie, indique le COO d’IoME. Il y a tout d’abord Cuisibains, une entreprise implantée à Marche qui bénéficie d’une solide réputation depuis plus de trente ans dans le secteur des cuisines et de l’aménagement d’espaces de rangement. Il y a ensuite Lorraine Cuisines, basée à Hollerich au Grand-Duché du Luxembourg depuis plusieurs décennies et enfin Cuisicenter, fondée en 2016 et qui, depuis, s’est largement développée grâce à son partenariat avec le groupe Thomas & Piron. Cuisicenter dispose d’ailleurs d’un espace d’exposition propre à Our (Paliseul) au sein du showroom du groupe immobilier ardennais."

Cuisicenter a obtenu une belle croissance ces dernières années, ce qui lui a valu d’être lauréate 2022 du Prix Gazelle Trends Tendance dans la catégorie des petites entreprises de la province de Luxembourg. "L’entreprise est d’ailleurs encore nominée en 2023, se réjouit Julien Saintes. Et, au sein d’IoME, on compte encore une branche vouée à l’immobilier professionnel (espace de bureaux et retail, principalement), composée pour le marché wallon et bruxellois, d’ABC-MBS, mais aussi de deux structures dédiées au marché luxembourgeois Bureau Design, et L& M Technique (aménagement de bureaux résidentiels) ; spécialisées dans la réalisation d’aménagement intérieur d’espaces (cloisonnement, plafond, acoustique…). Un secteur très porteur actuellement."

Deux nouveaux showrooms en 2023

Grâce à toutes ses entités et à sa diversité de services permettant de suivre les besoins du marché, IoME poursuit une belle croissance. "Le groupe recense aujourd’hui près de 100 collaborateurs en interne. Notre chiffre d’affaires annuel tourne, toutes entités confondues, autour de 15 millions d’€"

Et l’année 2023 sera riche en projets pour IoME avec notamment l’ouverture de deux nouveaux espaces d’exposition. "À Namur, tout d’abord, dans le courant du 1er semestre, et à Liège ensuite", conclut Julien Saintes.

www.iome.eu