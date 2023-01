500 participants au WEX pour les vœux communaux marchois: un record !

C’est non sans émotion et quelques larmes qu’elle ponctue son intervention en citant les membres du personnel communal disparu durant les deux dernières années.

André Bouchat « J’ai plus que jamais la gnaque »

C’est alors au tour du bourgmestre André Bouchat de monter sur scène. "Je me sens ici en famille", a-t-il débuté avant de rappeler que le rôle de pôle incontournable de la commune sur l’axe lotharingien. "Tout récemment, en cette fin d’année 2022, un rapport de l’IWEPS (NDLR: Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) classait Marche-en-Famenne en première position des villes wallonnes de moins de 20 000 habitants dans les catégories économie, services publics et tourisme. Nous sommes dans le top 9 des villes wallonnes, en compagnie d’Arlon. La crédibilité de notre commune est le fruit d’une mentalité générale extraordinaire à laquelle contribue l’ensemble du personnel communal."

Les projets d’avenir

Et le bourgmestre marchois de poursuivre en présentant quelques projets d’avenir: "Pour ceux qui en douteraient encore, je suis encore jeune, J’ai des tonnes de projets pour la commune, j’en fourmille. J’ai plus que jamais la gnaque. Parmi les principaux projets d’avenir, il y a le développement du numérique avec notre FabLab. Je citerai encore le projet de notre CPAS qui a acquis récemment un immeuble pour accueillir et soutenir des femmes victimes de violence. Nous avons désormais la certitude de pouvoir aménager le rond-point sur la N4 à proximité du groupe Bastin, ainsi qu’un accord pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers le long du contournement de la ville. Autant de projets qui vont changer profondément le visage de notre commune".

Et le bourgmestre de conclure par une bonne nouvelle pour le personnel communal: "Nous avons pris la décision en collège d’augmenter le montant facial des chèques repas. Une commission pluraliste réunissant tous les partis sera convoquée prochainement pour en fixer le montant". Applaudissements nourris dans la salle où le banquet pouvait alors commencer.