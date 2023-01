L’Hangar, une nouvelle adresse pour les gourmets à Hargimont

Voisin de La Table du Moulin, au numéro 8 rue de la Commanderie, L’Hangar, établi au 6 dans un ancien hangar agricole, a accueilli ses premiers clients le 9 décembre dans un cadre très brut et coloré, et ne désemplit pas du mercredi au dimanche.

"La Table du Moulin est un établissement plus gastronomique, beaucoup de gens nous disaient que cela serait chouette d’ouvrir également un restaurant plus traditionnel", explique Pierrot Charpentier.

L’Hangar est une adresse de type brasserie. On y propose différentes viandes, essentiellement grillées, surtout du bœuf. "On peut accueillir 50 couverts. Et on peut compter sur un trio de choc, Riquet et Engel en cuisine, et Jiji en salle."

Une toque au Gault & Millau

Le chef famennois précise: "Une dizaine de personnes au total travaillent en permanence des deux côtés, et on tourne avec une équipe d’une vingtaine de personnes. Viandes, fromages, légumes et j’en passe, on se fournit auprès de producteurs locaux. Par ailleurs, on a deux cuisines: celle de La Table du Moulin, et une commune pour Le Hangar et les plats préparés. On peut retirer ces derniers dans un distributeur devant La Table du Moulin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On livre aussi chez les personnes âgées ne sachant pas se déplacer."

Un succulent bonheur ne venant jamais seul, La Table du Moulin, riche de 48 couverts, rayonne un peu plus encore depuis l’été. Elle a fait son entrée au Gault & Millau. "Un de ses enquêteurs est venu incognito, et un peu plus tard, le Gault & Millau nous a informé qu’on obtenait une toque", sourit Pierrot Charpentier, qui avec Quentin Chenoix régale aussi lors des banquets et autres festins du service du Traiteur de la Wamme.

Pour découvrir plus en détail la carte de L’Hangar et réserver votre place à sa table: Facebook « L’Hangar ».