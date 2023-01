Un Noël solidaire avec les Jeunes socialistes de la province de Luxembourg grâce à leur collecte de jouets

La première ASBL, Entraide, récolte elle-même des jouets, notamment pour les enfants de bénéficiaires de plusieurs CPAS et d’associations sociales actives au sein de l’arrondissement de Marche-en-Famenne, comme les Restos du Cœur, Li Mohon et le Village d’enfants SOS Chantevent de Bande. La deuxième ASBL, La Capucine à Libin, accueille et héberge quant à elle 17 enfants et jeunes, de 0 à 17 ans, ayant connu des difficultés familiales et personnelles.

"La solidarité constitue l’ADN de notre mouvement, souligne l’équipe des jeunes socialistes provinciaux, particulièrement fiers du succès de leur action organisée dans un contexte social difficile. Parmi nos activités, nous organisons annuellement plusieurs actions solidaires au profit de jeunes en situations sociales plus compliquées, comme une récolte de matériels scolaires au moment de la rentrée scolaire de septembre ou encore, effectivement, une grande récolte de jeux et jouets en faveur des bénéficiaires d’ASBL luxembourgeoises dans le contexte des fêtes de Saint-Nicolas et/ou de Noël. Le tout, en comptant également sur la générosité de privés."

Les jeux et jouets sont encore collectés

Il est par ailleurs encore possible de faire parvenir des jeux et jouets aux différentes ASBL en prenant contact directement avec Gauthier Wery au 0479/86 63 37 ou Tanguy Delporte au 0497/79 68 19.