Un nouveau magasin à Marche-en-Famenne pour la Ressourcerie Famenne Ardenne Gaume

Cette année, ce sont près de 1000 personnes qui ont pu bénéficier de ce service de collecte gratuit à domicile.

Et la Ressourcerie ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, comme l’indique son manager Christophe de Beco: "Notre objectif pour l’année 2023 est de pouvoir collecter 800 tonnes de biens, et nous espérons atteindre 1 400 tonnes collectées en 2025. Et ce n’est pas un chiffre lancé au hasard, notre Ressourcerie a la volonté de collecter autant que les ressourceries voisines, soit près de 5 kg par an par habitant de biens du quotidien".

Une nouvelle antenne à Marche avec Terre ASBL

Un objectif que la Ressourcerie FAG espère également atteindre grâce à l’ouverture récente d’un nouveau magasin à Marche-en-Famenne.

" La Ressourcerie FAG veut évidemment pouvoir offrir une nouvelle vie à ces biens collectés. Il faut pour cela pouvoir développer un réseau de magasins accessibles à tous, poursuit Christophe de Beco. Après un premier partenariat avec l’ASBL L’Entrep’Eau qui dispose d’une large surface commerciale à Bastogne, la Ressourcerie FAG a poursuivi sur cette voie en ouvrant, grâce à une nouvelle collaboration avec Terre ASBL, deux nouveaux magasins: les Terre Factory Shopping de Neufchâteau et de Trois-Ponts.

Et, en cette fin d’année 2022, c’est un nouveau Terre Factory Shopping qui a vu le jour à Marche-en-Famenne, rue de Bastogne n°64. Il propose une large gamme de textiles ainsi que des meubles et biens de seconde main à petits prix. "

Dans toutes ces actions, la volonté de la Ressource FAG est de concrétiser davantage encore des partenariats locaux. "Comme nous avons pu le faire avec la SCRL à finalité sociale Dureco, L’ASBL Entrep’Eau et Terre ASBL, précise le manager. Integra Plus, une association regroupant plusieurs CPAS autour de Durbuy, participe également à l’ouverture du Terre Factory Shopping de Marche-en-Famenne, en accompagnant certains travailleurs dans leur parcours de réinsertion."

15 emplois locaux créés depuis le lancement en août 2021

La Ressourcerie indique aussi vouloir créer de l’emploi pour des personnes en situation de précarité.

"La création du Terre Factory Shopping de Marche-en-Famenne permettra ainsi de créer trois nouveaux emplois, se réjouit Christophe de Beco. Ces trois emplois viennent s’ajouter aux quinze emplois déjà créés depuis le lancement de l’activité, en août 2021. En 2025, notamment grâce à l’ouverture d’une 5e surface commerciale et pour pouvoir assurer la collecte de quelques 1 400 tonnes de biens, la ressourcerie aura alors permis la création de plus de 25 emplois".

Du seconde main à moindre prix

Et si une bonne résolution à avoir pour 2023 était de consommer de manière plus responsable tout en faisant attention à son portefeuille. "Dans notre réseau, on peut trouver à moindre prix de nombreux meubles, bibelots, vêtements, outillage, vaisselle, jeux pour enfants, livres,… Nos magasins sont de véritables cavernes d’Ali baba dans lesquelles chacun peut trouver à petit prix des biens de seconde main de qualité", conclut Christophe de Beco.

Ressourcerie Famenne Ardenne & Gaume – Service de collecte gratuit à domicile. Appel au numéro vert: 0800/118 78. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16h www.ressourcerie-fag.be. Nouveau Terre Factory Shopping à Marche-en-Famenne, 64, rue de Bastogne. ouvert du lundi au samedi de 9h à 18 h.