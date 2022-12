Le club d’athlétisme de Marche : « Sans aide, on ne s’en sortira pas »

Le signataire, Philippe Seijkens, entraîneur, y pointe notamment une double augmentation tarifaire pour la location du stade d’athlétisme.

"Le club va au-devant de gros soucis financiers dès janvier 2023, écrit celui-ci. Depuis la mise en service des nouvelles installations, deux nouvelles conventions ont été proposées. Elles ont fait exploser notre budget. Dans la première, pour une location de plus de 10 heures par semaine, le prix est passé à 10,30 € de l’heure, et 17,25 € avec l’éclairage. On a été informé juste avant la rentrée sportive, qui correspond à la rentrée scolaire. On n’a donc pas su modifier les montants des cotisations."

« De 420 € avant les travaux à plus de 8 500 € »

L’entraîneur poursuit: "Puis fin novembre, la Rescam a proposé une convention encore plus onéreuse, et sans réduction pour une occupation de plus de 10 heures, 12,70 €, et 22 € avec l’éclairage. On occupe les installations plus de 400 heures par an. Notre budget location infrastructures est passé de 420 € avant les travaux à plus de 8 500 €. Avec la première convention, les montants pouvaient être plus ou moins épongés. Mais désormais, sans aide, on ne s’en sortira pas".

Philippe Seijkens déplore aussi: "La Rescam ne veut pas entendre parler d’un tarif à la journée. Elle se borne à un tarif horaire. C’est méconnaître l’organisation d’un meeting qui dépend du nombre de participants, des séries, du nombre d’essais pour les concours. C’est impossible de fixer une heure de fin. Cela va réduire le nombre de compétitions sur le nouveau site. Aussi, si on veut organiser des stages sportifs, cela devient prohibitif. Il ne sera plus possible d’en organiser".

Pascal Piret, président du CAF, précise: "Pour pouvoir continuer nos activités, on passe de 4 à 3 entraînements, et de 10 à 6 heures par semaine. Si on n’utilise pas le stade, c’est aussi moins de rentrées pour la Rescam. Pourquoi dès lors ne pas diminuer les prix dans l’intérêt de tous ?"