Jacques Bastin : « Le regroupement des assurances, une nécessité »

Jacques Bastin, n’avait pas eu l’occasion encore de donner son sentiment par rapport à cette vente. Il nous précise comment il voit le changement: "Pour les clients du groupe, ce sera la continuité dans le changement. Je cède l’actionnariat, mais je reste le directeur opérationnel de la structure marchoise. L’effectif d’une trentaine de personnes reste lui aussi en place. La bonne connaissance du bassin de vie, des clients et des dossiers sont des atouts majeurs de l’équipe."

"Le caractère familial et les valeurs d’entreprise ne seront pas affectés par cette synergie, poursuit-il. L’assurance est face aux mutations d’un monde de plus en plus risqué. Notre environnement change, l’univers des risques s’étend et les conditions d’exercice du métier d’assureur se complexifient. Face à un métier qui a beaucoup changé ces dernières années tout en conservant de fortes composantes traditionnelles, je suis convaincu que les défis de demain forceront les courtiers en assurance à s’adapter en profondeur. Aujourd’hui, se regrouper devient une nécessité afin de répondre de manière efficiente à l’évolution des besoins du marché."

Par ailleurs, comme dans bon nombre d’entreprises familiales, Marie-France et Jacques Bastin expliquent qu’ils souhaitaient transmettre leur société de courtage à leur fils, mais qu’un accident de la vie en a décidé autrement.

"Pour nous, la priorité est de continuer de développer des partenariats stratégiques au profit des clients et des entreprises qui seront donc bénéficiaires de la force d’un groupe élargi et des synergies qui s’en dégageront", précise Jacques Bastin.