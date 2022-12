Budget 2023 de la Ville de Marche-en-Famenne: l’équilibre trouvé « par miracle », selon le bourgmestre André Bouchat

Pour ce qui est de l’élaboration du budget communal, le bourgmestre marchois André Bouchat, qui rappelons-le a les finances dans ses attributions, le dit sans ambages: "La mandature actuelle est de loin la plus stressante dont j’ai dû assumer la charge au cours de mes différents mandats de bourgmestre."

Et ce dernier de rappeler le contexte difficile avec les crises successives et, selon lui, "un état fédéral qui fuit ses responsabilités, obligeant les Communes à payer de plus en plus".

Face à cette situation, la Commune se retrouvait potentiellement, pour cet exercice 2023, face à un déficit de 3 530 000 €. "Sans aucune erreur de gestion", précise illico le bourgmestre qui en cite ensuite les causes: "La hausse des salaires qui présente une hausse de plus de 1,2 million d’€ par rapport au budget 2022, Pour l’énergie, c’est 530 000 € de différence entre les deux budgets. Pour le CPAS, malgré une gestion très correcte, nous devons compléter la dotation de 525 000 € par rapport à l’exercice 2022. Ajoutez à cela les transferts pour les zones de police et de secours. Comment faire face à cette situation alors que notre volonté était de ne pas augmenter la fiscalité ?"

3 629 000 € comme tombés du ciel

Et même si le bourgmestre marchois dit ne pas croire aux miracles, force est pour lui de constater qu’ils existent peut-être: "C’est en effet au moment où nous allions devoir puiser dans nos provisions et autres bonis accumulés au jour le jour pendant quatre décennies que ce miracle a eu lieu. Les Rois mages du Fédéral et du Régional ont retrouvé l’étoile du Berger pour déposer au pied du sapin de Noël de toutes les Communes wallonnes de quoi équilibrer leur budget. Il ne s’agit ni de magie, ni de sorcellerie, mais bien de trois chiffres tout à fait inattendus: tout d’abord celui des additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) qui augmente de 35% offrant à la Ville de Marche une manne de 1 693 000 €. Le même phénomène ensuite pour le précompte immobilier en hausse de 20% offrant 1 103 000 € en plus que prévu en 2022. Et enfin la Région wallonne nous accorde de son côté, pour le Fonds des Communes, 15% en plus, soit 833 000 €. Ces trois postes représentent une somme globale de 3 629 000 € nous permettant de justesse d’équilibrer notre budget."

La prudence s’impose: des projets sont reportés

André Bouchat s’interroge cependant: "Et quid des trois années à venir ? Malgré mes doutes, il semble bien que ces trois sommes annoncées soient permanentes. Mais, malgré ce miracle, je pense à titre personnel que la prudence s’impose face à cette inflation galopante. Il faudra faire preuve de prudence dans nos investissements. C’est pourquoi nous avons, dès à présent, décidé du report de certains projets."

Et le bourgmestre de citer le projet de construction d’un hall sportif avec l’Enseignement libre marchois (ELMA) sur le site de Saint-Roch. "Nous reportons de commun accord ce projet de quelque 7 millions d’€ (subsidié à hauteur de 2,2 millions) jusqu’au moment où les dépenses seront redevenues plus raisonnables et supportables."

Autre dossier reporté, celui de la rénovation du Pot d’Étain au centre de Marche.

Priorité aux dossiers d’économies d’énergie

Le bourgmestre indique que désormais la priorité ira désormais à la protection du social, au développement du numérique, mais aussi et surtout aux investissements destinés aux économies d’énergie. Et de citer les projets d’aménagement de surfaces de panneaux photovoltaïques destinés à alimenter des bâtiments communaux ; "Aujourd’hui, isolations de toiture, remplacements des châssis et poses de panneaux photovoltaïques se chiffrent à 2 910 000 € dans ce budget".

Et le bourgmestre d’insister sur le fait que, malgré ce contexte difficile, les réserves et provisions s’affichent toujours à 14 330 000 €.

Pour ce qui est de l’extraordinaire et ses investissements, André Bouchat souligne que la Ville investira quelque 18,5 millions d’€ pour les années 2023 et 2024.

Et de conclure en citant quelques projets phares: la Maison d’accueil pour femmes victimes de violences à Hollogne ; la poursuite du développement du FabLab et du coworking à l’e-Square ; ; le maintien de l’ouverture de la piscine, la mise en adjudication prochaine du 7e espace économique du WEX 2 et la construction d’une nouvelle caserne de pompiers.