Herman Fruytier ou la passion du bois

C’est dans l’immédiat après-guerre qu’André Fruytier, originaire d’Avelgem, dans la région courtraisienne, se lance dans l’exploitation forestière. Au début des années 50, lui et sa famille viennent s’établir à On. Il implante son exploitation à Marloie, sur un site qui se développera au fil du temps. C’est au début des années 70 qu’Herman et son frère Piet entrent dans la société dont ils vont contribuer à l’essor industriel à partir du milieu des années 80. Un groupe qui n’a depuis cessé de grandir pour faire aujourd’hui partie du Top 15 du secteur bois en Europe, avec 750 personnes qui y travaillent.

Malgré ce côté entrepreneurial chevillé au corps, Herman Fruytier n’en restait pas moins quelqu’un de profondément humble et discret, apprécié et respecté par tous au sein de l’entreprise familiale.

"En 2005, quand il a quitté le groupe, mon papa n’a pas, pour la cause, quitté pour autant l’univers du bois et de la forêt, auquel il vouait une grande passion, insiste son fils Christophe. Il a poursuivi cette passion en devenant ensuite exploitant forestier. Il s’est également beaucoup investi chez Investsud, où il fut administrateur et président, afin de permettre aux entreprises locales et wallonnes de se développer. Il a par ailleurs toujours su trouver l’équilibre entre sa vie familiale et entrepreneuriale. Il a également su nous transmettre sa passion des voyages et du bon vin."

Herman Fruytier, qui a longtemps habité route de Waillet à Marche avant de rejoindre le village Waillet (Somme-Leuze), était très attaché aux siens: son épouse Martine, ses deux enfants, Christophe et Anne Catherine, ainsi que ses trois petits-enfants.

Ses funérailles seront célébrées ce samedi 6 décembre à 10 h 30 en l’église Saint-Remacle de Marche.