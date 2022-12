En mai prochain, Gala sera la tête d’affiche de la nouvelle soirée « La 90’S » au WEX de Marche-en-famenne

Côté musique, une programmation diversifiée fera la part belle au rock, dance et à la pop avec les tubes des stars qui ont marqué cette mythique décennie.

Gala, la chanteuse et compositrice pop italienne, foulera la scène du Palais 3 du WEX pour reprendre ses célèbres titres Freed from Desire, Let a Boy Cry ou encore Come into My Life lors d’un show inédit, tandis que les DJ’s Base, Rob et Dave Jay prendront possession des platines pour animer la soirée.

Côté ambiance, une foule d’animations permettra de revivre l’atmosphère des années 90: zapping TV, playcosteurs, danseurs, ainsi qu’une zone de jeu agrandie avec de nouvelles attractions.

Les organisateurs ont également pris en compte les demandes du public et aménageront la salle de façon à permettre aux personnes en possession d’un ticket "regular" d’accéder au plus près de la scène et des artistes.

En septembre dernier, La 90’s avait rassemblé plus de 2 500 personnes au WEX. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs comptent bien dépasser ce succès et réunir encore plus de nostalgiques de cette époque.

Les tickets sont en vente dès à présent via le site www.la90s.be. Un tarif préférentiel sera appliqué pour les 500 premiers tickets vendus.

D’autres formules sont disponibles comme des tables et accès VIP ainsi que des loges pour les entreprises.