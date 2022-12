Le parc Sepul: un nouveau poumon vert au cœur du village Marloie

"C’est un projet important qui permet de créer un nouveau poumon vert à Marloie dans la continuité du site de la Vieille Cense et du Cœur de village, devenu récemment un piétonnier, explique l’échevine Valérie Lescrenier qui a suivi les étapes de ce projet. Dans ce parc, on retrouvera des espaces verts, des chemins dont un en caillebotis, un espace jardin à destination des enfants tant de la crèche que de l’école Saint-Antoine toute proche. Il y aura également un verger, un potager, une plaine de jeux avec des modules en cohérence avec le parc, un petit amphithéâtre, un potager pour les enfants,… Mais aussi l’aménagement d’un parking à côté de la crèche."

C’est Étienne Cellier du bureau Atelier Paysage qui a pensé ce projet. La Commune a, par ailleurs, obtenu une promesse ferme de subside de 598 293 € de la ministre Tellier dans le cadre de l’appel à projets "Parcs en milieu urbain". Le montant total de ces travaux est estimé à un peu plus d’1,2 million d’€.

Le plan masse du futur aménagement de parc dans la propriété Sepul. ©– Bureau Atelier Paysage

« Préserver des poumons verts au cœur des villages »

"Cet objectif d’aménagement et de préservation de poumons verts au cœur des villages, nous le poursuivons également ailleurs sur le territoire communal", rappelle le bourgmestre André Bouchat, qui cite quelques exemples: "À On, un espace vert permet de développer la cohésion sociale et les projets de quartier à proximité du terrain de football. Un jardin partagé y sera ménagé dans le cadre du projet des enveloppes participatives. À Waha, le futur projet Urbaneo ne pourra être prolongé pour préserver les espaces verts existants. à Aye et Hargimont également. Tandis qu’à Marche, dans le cadre du projet d’urbanisation sur le site des Pères franciscains, le parc sera sauvegardé. On pourra construire autour mais pas question de toucher au parc".

Du côté des conseillers marlovanais Patrice Loly (maj.- PS) et Pascale Marot (maj-Les Engagés), on se réjouit de l’aboutissement de ce projet: "C’est un merveilleux projet qui permettra de renforcer les liens sociaux la convivialité dans le village en revalorisant ce site et en assurant la pérennité d’un espace vert accessible aux personnes à mobilité réduite".

Le conseiller Loly poursuit: "En parallèle à cet aménagement, dans le cadre des enveloppes participatives, un projet citoyen a été récemment présenté par le collectif" Les voisins de la Rue de la Station ". Il fera revivre le potager en y cultivant des plantes aromatiques et autres légumes oubliés dans une terre riche, en jachère depuis des années. L’école voisine sera, quant à elle, invitée à participer au maraîchage".

« Un budget estimatif pour le moins onéreux »

Au vote c’est l’unanimité. Les conseillers de la minorité Jean-Pierre Georgin (MR), tout comme Nicole Graas (Écolo), jugent toutefois le montant estimatif de ce projet pour le moins onéreux. "Les montants de certains aménagements et modules sont assez interpellants".

L’échevine Valérie Lescrenier les rassure tous deux indiquant que le prix sera un critère déterminant dans la procédure de marché ouvert qui sera prochainement lancée.