Noël à Marche-en-Famenne : deux week-ends de festivités dès ce vendredi 9 décembre

L’association des commerçants Cap sur Marche et l’Office communal du tourisme se mettent, eux, déjà sur leur 31, avec le projet "La vitrine". Le principe est de faire venir des commerçants et entrepreneurs marchois dans un décor de Noël, installé dans un ancien commerce de la rue du Commerce, pour qu’ils puissent se présenter. Ces rencontres sont tournées sous forme de capsules vidéo et ensuite diffusées sur différentes plateformes.

Décorations lumineuses maintenues dans les rues

Malgré un contexte budgétaire difficile lié à la crise énergétique, la Ville de Marche a donc souhaité garder un esprit de fête avec un centre-ville animé. Le programme et les mesures ont été définis par une Commission pluraliste composée de représentants des partis politiques du Conseil communal et de la cellule Animation.

En plus du village gourmand, les illuminations de Noël habituelles dans Marche et les villages sont maintenues. Un budget a été prévu pour remplacer les illuminations défaillantes et les éléments les plus consommateurs d’énergie.

L’éclairage décoratif de certains lieux et bâtiments (Hôtel de Ville, château Jadot, parc Van der Straten) est par contre lui supprimé à l’exception du clocher de l’église Saint-Remacle, élément central de la ville. L’animation habituelle dans le piétonnier du bas de la ville ne peut évidemment se faire, à cause des travaux de rénovation en cours. Le piétonnier reste cependant accessible.

L’éclairage public rallumé les deux nuits de fête

Enfin, à la demande de la Ville et d’autres Communes, ORES a accepté de rallumer l’éclairage public communal le long des voiries entre minuit et 5 h du matin, les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. Ces deux nuits sont en effet propices aux déplacements et aux animations.

www.marche.be