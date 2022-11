Marche: la piscine fermera « seulement » le dimanche pour faire face à la flambée des coûts de l’énergie

"Elle est alimentée en gaz de ville, dont le prix a été multiplié par 4, sans compter la hausse du coût de l’électricité", note Christian Ngongang, échevin des Sports.

Lors d’une réunion, Collège communal et administrateurs de la Rescam (Régie Sportive Communale Autonome Marchoise) ont finalement choisi de fermer le bassin, jusqu’à présent ouvert 7 jours sur 7, le dimanche dès décembre.

"On consent un effort pour éviter une fermeture dans la durée, clame Christian Ngongang. La piscine, c’est 100 000 usagers par an. Aucun autre service public de la Commune n’enregistre pareille fréquentation. Apprendre à nager est un élément de socialisation, indépendamment du développement de l’enfant et l’ouverture aux autres. Et un usager sur deux vient d’une autre commune, et la natation concerne une pratique par des écoles, clubs sportifs et loisirs, et bébés nageurs."

Et l’échevin des Sports de préciser: "La piscine fermera le dimanche pour une durée indéterminée, selon l’évolution de la crise."

Une autre mesure est d’application depuis début novembre. Non seulement les tarifs ont augmenté, mais une distinction dans ceux-ci est désormais établie entre citoyens de l’entité de Marche et les autres. À titre d’exemple, le prix plein pour les 12 ans et plus est désormais de 4,50 € pour les premiers et 5,50 € les seconds.

Cogénération et/ou panneaux photovoltaïques ?

"La Rescam a augmenté les tarifs, après comparaison des prix d’autres piscines, explique Christian Ngongang. D’autres mesures ont été prises pour éviter une fermeture totale: non-remplacement de personnel, retrait des bains à bulles, baisse d’un degré dans les douches et vestiaires, et suppression du week-end Sport en Marche. Le Collège va lancer aussiune étude sur l’opportunité d’implanter une cogénération et/ou des panneaux photovoltaïques sur le site du Centre sportif. Cela permettrait une grosse économie de la consommation d’énergie. En attendant, un investissement d’1,2 million d’euros est prévu au budget pour l’isolation et le renforcement de la toiture du bâtiment de la piscine."