Les Soroptimist de Marche-en-Famenne orangent le boulevard urbain pour dire non aux violences faites aux femmes

La couleur orange symbolise un avenir meilleur, sans violence et les chaussures symbole des femmes marchant vers cet objectif. Chaque paire raconte une histoire, révèle une personnalité, les multiples facettes d’une femme, mère, épouse, travailleuse, artiste, militante, sportive, voyageuse…

Durant quelques jours, les chaussures resteront sur les parapets du rond-point de la Porte Basse de Marche-en-Famenne avec des bannières rappelant l’action. De même que le bus de la boucle urbaine circulera avec le slogan "Say no to violence".

Par cette action, l’ONG Soroptimist International appelle à accorder une plus grande attention à la prévention de la violence. En Belgique, la détection précoce de la violence domestique peut éviter bien des souffrances. Le facteur manquant est de reconnaître les signes. C’est ce sur quoi le Soroptimist International veut attirer l’attention cette année.

L’annonce de la mise en place de la ligne d’assistance 1712 pour signaler les cas de violence, d’abus et de maltraitance a été au cœur des efforts de sensibilisation du Soroptimist International ces dernières années. Il veut être la voix des victimes de harcèlement et de violence en Belgique et dans toute l’Europe.

Depuis 1921, le Soroptimist International est une voix mondiale pour les droits des femmes, avec une représentation dans des organismes internationaux tels que le Conseil de l’Europe et les Nations unies. Le Soroptimist Belgium compte 1 650 membres qui travaillent à améliorer la vie et le statut des femmes et des filles par le biais de projets et d’actions. Le Soroptimist Belgium est membre du Conseil des Femmes et du Conseil des Femmes Francophones de Belgique.

www.soroptimist.be