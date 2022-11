Samuel Cruysberghs champion de Belgique de cyclocross

Il visait un top 10. Il a décroché la timbale et est devenu champion de Belgique de cyclo-cross hier à Flémalle chez les masters A (35-44 ans). L’Hargimontois Samuel Cruysberghs, 42 ans, a signé la course de sa vie, prenant le meilleur sur le Brabançon Joeri Leaerts, qui l’avait devancé au sprint lors des deux dernières manches du Bensberg, et surtout l’Anversois Glenn Sluyts, archi-favori, mais qui se contente de la 3e place.