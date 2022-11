Des activités de sensibilisation durant la campagne du Ruban blanc

Comme chaque année, le Service Prévention de la Ville de Marche participe et organise des activités de sensibilisation et de prévention lors de la campagne du Ruban blanc. La personne qui porte le ruban blanc veut exprimer qu’elle condamne la violence masculine à l’égard des femmes et s’engage à la dénoncer au cas où elle en serait témoin. Chaque année, cette campagne se déroule du 25 novembre au 6 décembre.