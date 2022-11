Opération « Enveloppe participative » à Marche-en-Famenne: 75 000 € pour financer 8 projets de quartier dans l’entité

Rappelons que quatre projets avaient été retenus lors de la 1re édition et que deux d’entre eux, les aires de convivialité sur la route de Waillet et à la rue Cornimont à Marche-en-Famenne ont été à leur terme et ont été inaugurés il y a quelques mois.

Ce lundi, ce sont huit collectifs de quartiers qui ont été retenus dans le cadre de ces enveloppes participatives. Ils ont pu présenter leurs projets, disséminés sur toute l’entité de Marche, ville et villages.

"Un budget de 100 000 € est programmé à l’extraordinaire pour ces enveloppes participatives", précise le bourgmestre André Bouchat qui en rappelle les objectifs: "Les huit projets présentés ce lundi ont pour objectif principal d’améliorer le cadre de vie des citoyens, mais plus fondamentalement encore de favoriser le partage et le vivre ensemble dans les quartiers. C’est absolument primordial en ces temps délétères."

Les collectifs citoyens, pilotes de leurs projets

"L’objectif est de concrétiser des projets de petits investissements (terrains de pétanque) et d’embellissement de quartiers (bacs à fleurs), avec un plafond de 10 000 € par projet, explique Valérie Lescrenier, échevine de la Participation citoyenne, qui a piloté cette opération avec l’échevine de la Cohésion sociale Carine Bonjean. La deuxième édition de l’Enveloppe participative a été lancée en février dernier avec les différentes rencontres citoyennes dans les villages de la commune. S’en est suivi le dépôt de projets par les collectifs citoyens. Le dépôt des projets a été clôturé le vendredi 27 mai dernier. Le mois de juin a été dédié à l’analyse, dans un premier temps, de la faisabilité des projets par les référents techniques communaux et dans un second temps, à la validation finale des projets techniquement réalisables, par l’ensemble des membres du comité de validation (référents techniques, représentants politiques et citoyens). Et, an date du 13 juin, le Collège communal a approuvé les huit projets présentés, car le budget de 100 000 € n’a pas été franchi. L’enveloppe globale pour financer ces huit projets représente environ 75 000 €."

L’originalité de cette initiative réside également dans le fait que les collectifs citoyens sont véritablement pilotes de leurs projets de A à Z. De l’idée jusqu’à leur réalisation. "Un autre objectif qui sous-tend également cette opération est effectivement que les citoyens se rendent compte des différentes étapes nécessaires à la concrétisation d’un projet (juridiques, administratives, procédures de marchés publics,…)."