La Ville de Marche-en-Famenne reprend la gestion de la bibliothèque locale à la Province de Luxembourg

"En 2019, la Province a informé la Ville de sa volonté de se désinvestir progressivement de la bibliothèque locale qui, rappelons-le, compte 25 000 ouvrages, ainsi que 3 500 jeux à la ludothèque, pour financer d’autres compétences qui lui ont été dévolues, dont le financement pour partie des zones de secours", explique l’échevin de la Culture Christian N’Gongang.

« Le fair-play de la Province »

"Après de longues discussions avec la Province, nous sommes donc arrivés à conclure un accord satisfaisant pour cette reprise, se réjouit le bourgmestre André Bouchat. Je voudrais d’ailleurs saluer ici le fair-play de la Province qui jusqu’à la reconnaissance officielle de la nouvelle bibliothèque locale espérée en 2024 par la Fédération Wallonie-Bruxelles, prendra en charge les frais de fonctionnement des locaux que l’on continuera d’occuper. Les collections sont également remises à la bibliothèque locale. La Province financera également l’un des trois bibliothécaires engagés à temps plein, les deux autres seront payés par la Ville de Marche. Nous avons par ailleurs la garantie de la Province de pouvoir continuer ces locaux de la chaussée de l’Ourthe, même après 2024. Nous devrons nous réunir à cette date pour en renégocier les modalités."

Les statuts de la nouvelle ASBL (BiLoM) sont parus au Moniteur depuis le 1er septembre "Une nouvelle directrice a été engagée en la personne de Dominique Mathon et un nouveau conseil d’administration est en place présidé par Michel Van Herck, précise Christian N’Gongang. Après avoir pris ses marques, il appartiendra à cette nouvelle équipe de mettre en place leur propre dynamique pour éveiller le plus grand nombre à la lecture."

« Il faut faire entrer les bibliothèques dans la modernité »

Et l’une des principales missions de la nouvelle bibliothèque sera de ramener les jeunes vers la lecture, que ce soit via le papier ou les nouvelles technologies numériques. "Pour la première fois depuis la fusion des Communes, la Ville de Marche va avoir en main l’entièreté de la gestion de la lecture publique sur son territoire, insiste le bourgmestre André Bouchat. Mais si la Ville s’occupe désormais de l Promotion de la lecture, ce n’est pas pour remplir une obligation légale, mais bien pour être au top. Il faut dépoussiérer aujourd’hui les bibliothèques et les faire entrer dans la modernité. Il faudra que la Commune trouve les moyens financiers pour faire en sorte que la bibliothèque locale devienne un lieu de proximité où l’on peut échanger et se faire conseiller par les bibliothécaires tout en buvant un verre. Il faudra également profiter des nouvelles technologies. Et pourquoi pas créer des partenariats avec notre Centre de support télématique (CST) et notre FabLab…"