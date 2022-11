Ozark Henry en concert à la MCFA de Marche-en-Famenne: vingt ans après l’album « Birthmarks »

Un album qui est sorti un jour particulièrement sinistre, le 11 septembre 2001, lors des attentats des tours jumelles du World Trade Center de New-York, mais qui n’a pas connu un sort funeste pour la cause puisqu’il a contribué à faire sortir de l’ombre ce longiligne Courtraisien au talent indéniable.

Un concert en forme de best-of

Pour souffler ces vingt bougies, Ozark Henry s’est lancé dans une tournée à travers la Belgique, en Flandres et à Bruxelles forcément, mais avec également des escales dans quelques villes wallonnes, dont Marche-en-Famenne ce jeudi 17 novembre.

Après une entrée en matière tout en sobriété, l’artiste se lâchera progressivement et chantera même au cœur du public avant de monter au balcon pour y interpréter These Days en intégralité.

Un concert dans lequel Ozark Henry a forcément interprété l’intégralité de Birthmarks, avec des titres devenus des classiques: Rescue, Intersexual, Seaside, Do you love me, Sweet Instigator ou encore Word Up repris en chœur par le public.

Mais depuis, de nombreux tubes se sont encore ajoutés à ce riche répertoire, dans lequel Ozark Henry ne s’est pas privé de puiser avec des hymnes tels que This One’s for you, I’m your sacrifice ou These days ; mais aussi les plus atmosphériques Indian summer, At sea, This all I Have ou encore Weekenders. Deux reprises également dans ce show, véritable best-of live: Heroes de Bowie et un This is the end (The Doors) crépusculaire en clôture.

Et pour ceux qui auraient manqué ce concert à Marche, il restera un rattrapage en province de Luxembourg le 8 décembre prochain à la Maison de la Culture d’Arlon.