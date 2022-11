Le quartier de la Porte Basse à Marche-en-Famenne pleure « Guigui » Grenson

Né en 1935 à Esneux, il vivait à Marche avec son épouse Jeannine Jacquet et ses deux filles Guylaine et Colette.

Il travaillait comme chef d’équipe au sein de l’entreprise Calozet, devenue Socogetra par la suite. Son altruisme l’a également conduit à devenir pompier volontaire au sein du Service incendie de Marche.

Mais "Guigui" Grenson fut sans nul doute une figure emblématique, charismatique du monde associatif marchois, et plus particulièrement du comité de son quartier de la Porte Basse, quartier auquel il était fort attaché. Un comité très actif dont il fut l’un des membres fondateurs au début des années 60. "C’est évidemment une lourde perte pour notre comité. Rappelons qu’il en fut le président durant de nombreuses années, souligne Thierry Dernivois, qui a pris sa succession en 2011 à la présidence du comité. Notre" Guigui "était vraiment quelqu’un de jovial, de serviable, toujours à l’écoute des autres et qui avait toujours une bonne blague à raconter. C’était à la fois un personnage atypique et terriblement attachant. Il n’aurait loupé pour rien au monde notre fête traditionnelle de la Porte Basse organisée chaque année début par le comité, ni le carnaval, ni le Marche 1900 du 15 dont son comité fut un de ceux qui l’ont porté sur les fonts baptismaux. Il était très fier de son quartier, attentif à son évolution. Il était d’ailleurs notre représentant au sein de la Commission communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM). Il chérissait sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, dont l’un d’eux avait rejoint son grand-père au sein de notre comité."

Ses funérailles seront célébrées ce lundi 21 novembre à 10 h 30 en l’église Saint-Remacle de Marche-en-Famenne.