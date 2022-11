Solange Marré régnera sur le 63e carnaval de la Grosse Biesse en février prochain à Marche-en-Famenne

Inutile de dire que les carnavaleux danseront comme jamais les 18 et 19 février prochains, avec une Grande Mautchwesse qui est professeur de danse et directrice de l’Espace Danse Solange. Le sirtaki notamment, puisque le carnaval aura pour thématique "La Grosse Biesse revient de Grèce".

Solange Marré et sa société, Solange et ses Aphrodites, ne pouvaient évidemment rêver plus beau cadeau et témoignage d’amour, pour leurs 10 ans de présence au carnaval marchois. Leur première présence dans les rangs remontant à 2013.

Solange Marré sera aussi une mautchwesse au grand cœur. On se souvient qu’il y a quelques semaines, celle-ci était la marraine du Relais pour la Vie de Marche qui s’est tenu au WEX. Son règne sera sans aucun doute couronné du même succès !