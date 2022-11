La Marchoise, la plus jeune des régionales, a reconstitué le Marché 1900 du 15 août à Louvain-la-Neuve (vidéo et photos)

Il s’agissait en fait des membres de la Marchoise, la plus jeune des régionales néolouvanistes créée en 2021, qui organisaient leur toute première reconstitution du Marché 1900 du 15 août, l’événement estival cher à tous les Marchois.

Des danses folkloriques répétées avec la Plovinète

Les membres de la Marchoise ont répété les danses folkloriques avec le groupe la Plovinète, basé à Marche-en-Famenne. ©-ÉdA

Au cœur de cette scène résolument surréaliste, le tout aussi improbable Pierrot Schevers, professeur de musique à Hotton et La Roche, jouant de son accordéon. "C’est incroyable de me retrouver ici à Louvain-la-neuve. J’ai été quelque peu surpris lorsque ces jeunes Marchois m’ont demandé de venir interpréter des morceaux de la Plovinète, le groupe marchois de danses folklorique dont je fais partie. J’interprète notamment des airs de J. Moiny, un artiste marchois, auteur de" la Cawète d’à d’Jean "qui est devenu le chant de leur régionale, se réjouit Pierrot Schevers. Il faut également souligner l’investissement de tous ces jeunes qui sont venus deux fois le dimanche matin à la Plovinète à Marche pour répéter les cinq danses folkloriques qu’ils reproduisent ici".

Le professeur de musique hottonnais Pierrot Schevers est venu interpréter quelques airs d’accordéon en plein cœur de Louvain-la-Neuve. ©– ÉdA

Sur le coup de 16 h, à la sortie des auditoires, des étudiants surpris immortalisent cette scène d’un autre temps au moyen de leurs smartphones.

Entre les jeux d’antan et les tartines de matoufé, la reconstitution du Marché 1900 est des plus fidèles.

Une journée qui s’est prolongée au Coq Hardy par une soirée Marchoise, à laquelle étaient conviés les parents des étudiants marchois: "Je suis venu soutenir mes deux enfants qui étudient ici. Moi qui n’ai pas été louvaniste, je trouve cela sympa que d’organiser cette soirée daron.ne.s pour faire découvrir leur univers à leurs parents, indique Thierry Renard, l’un des membres de l’ASBL le XV, qui organise le" vrai "Marché 1900. On ne peut que saluer cette reproduction plus vraie que nature qui permet de faire découvrir notre patrimoine marchois."

Lors des récentes 24H Vélo de Louvain-Neuve, le vélo de la Marchoise représentait les anciens remparts de la Ville. ©-Marchoise

Créée en 2021, la Marchoise est la 17e régionale néolouvaniste, la plus jeune d’entre elles. ©-ÉdA

La Marchoise: la 17e régionale néolouvaniste

Récemment créée, la Marchoise est la plus jeune des régionales néolouvanistes, la 17e aux côtés de l’Athoise, la Binchoise, la Bruxelloise, la BW (Brabant-Wallon), la Carolo, La Centrale, la Chimacienne, l’Enghiennoise, l’Eumavia (Cantons de l’Est), la Grand-ducale, la Liégeoise, la Lux, la Montoise, la Mouscronnoise, la Namuroise et la Tournaisienne. Et donc désormais… la Marchoise !