Noël au Théâtre organisé par la MCFA dans 17 villages de Famenne-Ardenne: une atmosphère à vivre du 26 décembre au 8 janvier

entre la bûche de Noël et les cotillons du Nouvel-an. Pour sa 28e édition, Noël au théâtre, le festival organisé par la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA), devraient satisfaire tant les petits… que les grands enfants.

Du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier, ce ne sont pas moins de 19 rendez-vous culturels (15 spectacles et 2 séances de cinéma) qui seront présentés dans 17 localités de la région Famenne­Ardenne.

Le spectacle «Les Affreux» du Théâtre des 4 mains à voir le 29 décembre à Hotton ©– Ger Spendel

Et en cette fin d’année, les artistes pourront à nouveau installer leurs tréteaux dans des salles de village ou d’école. "C’est en effet ce qui crée, avec les goûters organisés à l’issue des spectacles, l’atmosphère si particulière de ce festival dédié aux enfants. Certains parents, qui ont assisté autrefois à Noël au Théâtre, redécouvrent à présent cette ambiance avec leurs propres enfants, confie Antoine Champion, chargé de communication à la MCFA. Il s’agit d’un véritable retour à la normale, après l’annulation de l’édition 2020 et, l’an dernier, une édition lors de laquelle tous nos spectacles avaient été programmés à la salle de spectacle de Marche, crise sanitaire oblige. Et, il y en aura une fois de plus pour tous les goûts (théâtre, marionnettes, contes, chansons,…) et pour tous les âges."

Et Antoine Champion de cibler quelques spectacles phares: "On peut citer le spectacle musical et poétique Timbulles du collectif H2Oz qui se produira le 28 décembre à Barvaux. Ou encore le Théâtre des 4 mains qui reviendra encore présenter son spectacle" Les Affreux "à Hotton le 29 décembre. Il y aura de la chanson aussi avec Bloutch et son spectacle musical" Entre deux mondes "le 29 décembre à la salle du Vieux Tilleul à Waha, village qui intègre le festival cette année. Notons encore deux séances de cinéma à Marche et à Hotton. Sans compter bien entendu les autres spectacles qui éveilleront l’imaginaire des enfants."

Réservations ouvertes dès ce lundi 14 novembre

Attention, la mise en vente des places débute ce lundi 14 novembre à l’adresse www.culturama.click ou au 084/312 73 86. On ne peut que conseiller de ne pas trop tarder pour réserver car les places partent d’ordinaire toujours très vite.

«C’est qui le plus fort?» des Ateliers de la Colline, un spectacle à voir le 26 décembre au centre culturel de Libramont. ©– Gilles Destexhe

