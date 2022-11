Marche-en-Famenne : La 33e Foire des vignerons enchantera les palais du 18 au 21 novembre à la salle Saint-François.

Les établissements Charve et la Ville de Marche, organisateurs de l’événement, une nouvelle fois faire un grand cru de cette nouvelle édition.

Des vins issus de 12 régions de France

Cette année encore, ce seront 40 vignerons, issus de 12 régions de France, qui rejoindront la capitale de la Famenne pour faire déguster leurs meilleurs flacons. "Cette année, outre les vignerons toujours fidèles au rendez-vous marchois, nous aurons le plaisir d’en accueillir quatre nouveaux: Mathilde Marzolf avec ses vins et crémants d’Alsace, Bruno Cathala (Saint-Chinian), Benoît Chaignon (Vinsobres) et Yohann Welvaert avec ses crémants de Loire et coteau du Layon, indique Raphaël de Soye, des établissements Charve, organisateur de l’événement. Il faut souligner que de vraies relations d’amitié se sont installées au fil de toutes ces éditions entre les vignerons et les Marchois."

Depuis quelques années, la Foire des vignerons a quitté le grand chapiteau de la place de l’Étang pour déménager à la salle Saint-François. "Un déménagement réussi et apprécié qui nous permet d’offrir plus de confort aux vignerons ainsi qu’aux visiteurs", précise Raphaël de Soye.

Comme chaque année, le plaisir du palais s’accompagnera de plaisirs gourmands. La Foire des vignerons se doublera cette fois d’un marché de foodtrucks qui se tiendra en périphérie de la salle de dégustation, tant pour les exposants que pour leurs clients.

Un concours sera également organisé pour les dégustateurs au fil de ce week-end avec comme premier prix une cave à vins réfrigérée, remplie de 42 bouteilles offertes par les vignerons présents.

Les vins coups de cœur de la Foire

Nouveauté instaurée lors du 30e anniversaire de la Foire, la mise à l’honneur de vins coups de cœur se poursuivra. Pour les décerner, une séance de dégustation à l’aveugle sera organisée en compagnie d’œnophiles avertis. Ce concours permettra de nominer des lauréats dans chacune des cinq catégories: vin pétillant, vin moelleux, vin blanc, vin rouge et vin rosé. Un macaron sera apposé sur les bouteilles primées.

La Foire des vignerons ouvrira ses portes le vendredi 18 novembre de 17h à 22h à la salle Saint-François. Et ensuite les samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 20h et le lundi 21 novembre de 10h à 18 h.