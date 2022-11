Marche-en-Famenne: Taxes inchangées sauf pour le stationnement à la journée qui est en hausse

Toutes les taxes restent ainsi inchangées, hormis celle sur le stationnement des véhicules à la journée. Si le ticket pour une journée de stationnement était jusqu’ici fixé à 10 €, le conseil a approuvé le fait de la faire passer à 25 €. Précisons que le taux horaire, quant à lui, n’est pas modifié

Malgré cette hausse, le bourgmestre André Bouchat se montre satisfait: "Les Communes wallonnes viennent de connaître des crises successives (Covid, inondations, crise énergétique,…) sans compter l’indexation croissante de la masse salariale et des pensions du personnel communal. Elles sont aujourd’hui prises à la gorge. Mais nous n’avons pas envie d’augmenter la fiscalité. On ne peut pas faire supporter aux citoyens le poids de certaines décisions dont nous ne sommes pas responsables. Je vise ici particulièrement les défaillances du Fédéral. Il faudra dorénavant faire preuve d’austérité et de créativité".

Willy Borsus (min.-MR) intervient: "Ne serait-il pas opportun de réfléchir, avec l’association des commerçants, au stationnement pour de courtes périodes dans le centre-ville afin d’encourager les courses de proximité ?".

Le bourgmestre et le 1er échevin Nicolas Grégoire lui indiquent que le collège installera, d’ici fin décembre, 25 emplacements shop&go, d’une gratuité de 30 minutes, prévus pour des stationnements de courtes périodes. Les emplacements seront concertés avec l’association des commerçants.µ

Le budget du CPAS en forte hausse

Crise toujours avec le CPAS dont les conseillers ont examiné la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2022. Un budget évidemment en hausse qui passe des quelque 14 millions initiaux à pas loin de 17 millions d’€.

Une hausse qui fait une nouvelle fois tiquer le groupe MR (min.), par la voix de son conseiller Jean-Pierre Georgin: "De 14 millions d’€, nous voici à 16 892 135 €. Chaque année, le budget s’avère insuffisant. Il faut pouvoir mieux anticiper. C’est pourquoi nous nous abstiendrons".

Le président du CPAS, Gaëtan Salpeteur (maj.-PS) réagit: "Je ne partage pas votre point de vue. Aurait-on pu prévoir 5 indexations salariales successives, sans compter les conséquences des crises en série que nous venons de connaître ? Pour ma part, c’était impossible à prévoir. Les modifications budgétaires nous permettent de nous adapter. La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons demandé aucune intervention communale lors de cette modification budgétaire. Cela veut dire que notre trajectoire n’est pas si mauvaise.".