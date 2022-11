Coût de l’énergie: La Ville de Marche organise des permanences et met des wattmètres à disposition des citoyens

La Ville a déjà activé un régime de primes "énergie" couvrant des aides en matière d’acquisition d’un poêle biomasse ou l’isolation d’un toit, pour ne citer que ces deux exemples. Ces primes ont été revues à la hausse, parfois doublée pour certaines catégories de revenus, l’été passé.

Permanences et conférences

Pour la commission pluraliste, il importe aussi d’informer et de sensibiliser davantage la population aux petits gestes qui permettent de diminuer le coût de l’énergie. "Il n’y a pas de petite économie et une meilleure connaissance de certains éléments peut aboutir, parfois sans trop de frais, à de bons résultats", indique la commission via communiqué.

Plusieurs initiatives sont prévues sur le sujet. Dès ce jeudi 10 novembre, une permanence sans rendez-vous sera proposée à l’hôtel de ville, avec le CPAS et le Guichet de l’énergie. Elle se déroulera chaque mardi et jeudi, dès la semaine suivante. Les citoyens pourront venir avec toutes les demandes concernant l’énergie: aide pour accéder au tarif social, remplir une prime…

Les 16 et 26 novembre à 19 h 30, deux soirées d’informations sont par ailleurs programmées à l’e-Square (complexe Saint-François). La première sera consacrée à la présentation des différentes solutions pour chauffer son habitation et la seconde aux économies d’énergie au quotidien.

Mise à disposition de wattmètres

Enfin, d’ici quelques jours, la Ville, via sa cellule Transition énergétique, mettra à disposition des habitants des wattmètres. Ce petit appareil d’utilisation simple et rapide indique comment et où faire très vite des économies d’énergie.

