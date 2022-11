Projet de lotissement Urbaneo à Waha : l'ouverture des voiries votée majorité contre opposition

Malgré cette possibilité offerte de suivre le conseil à domicile, plusieurs habitants de Waha avaient fait le court déplacement pour témoigner à nouveau de leur inquiétude dans le cadre du projet de lotissement Urbaneo prévu au centre de leur village.

Les conseillers marchois avaient en effet à se prononcer lundi soir sur l’ouverture des voiries dans le cadre de ce dossier de lotissement.

Le projet prévoit l’ouverture de voiries au sein des parcelles concernées, le prolongement de la rue de la Prèle permettant un accès vers la rue du Gros Wary et la création d’un accès vers la rue Saint-Denis. Le chemin n°13 et le sentier n°72, repris à l’Atlas des chemins mais ayant disparu sur le terrain, sont quant à eux supprimés.

Rappelons qu’une enquête publique a été organisée du 25 août au 23 septembre,

Le bourgmestre marchois André Bouchat a indiqué que quinze réclamations ont été reçues. "Il faut d’emblée savoir, et même si cela peut sembler bizarre, qu’avant d’émettre son avis sur le permis d’urbanisme d’un lotissement, le conseil doit d’abord se prononcer sur l’ouverture des voiries. Même si je comprends les inquiétudes des riverains, je rappellerai que ces terrains sont situés en zones à bâtir. Parmi les réclamations reçues, dont certaines étaient pour le moins virulentes à mon égard, certaines sont effectivement légitimes. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, d’en tenir compte. Je rappellerai en outre que nous en sommes ici à 9,7 maisons à l’hectare au lieu de la norme maximale de 22 préconisée par le Fonctionnaire délégué dans un objectif de densification de l’habitat des centres-villes et villages."

A. Bouchat: « Hors de question d’étendre le lotissement par la suite »

Et le bourgmestre de poursuivre: "Le local des scouts de Waha qui aurait été enclavé, dans la version initiale, ne le sera plus grâce à la modification de la voirie de liaison avec la rue Saint-Denis. Par ailleurs, la plus vive inquiétude des riverains concernait le principe de certaines voiries en cul-de-sac qui pourraient laisser entrevoir une éventuelle extension future du lotissement par le promoteur. Pour moi, ce sera un refus catégorique."

Le bourgmestre propose alors aux conseillers de procéder à deux votes distincts: "Celui de l’ouverture de voiries, qui n’est en rien modifié, en rappelant qu’il ne sera pas question d’axe de transit structurant entre la rue Saint-Denis et la rue du Petit-Bois. Il ne sera question ici que de petites voiries d’accès à ce quartier, dans lequel la mobilité douce sera privilégiée. Par ailleurs, dans un deuxième temps, je vous propose de marquer votre accord sur la volonté ferme du conseil quant à la non-extension du lotissement via les rues en cul-de-sac, en demandant la création de ronds-points, avec construction, à leur issue."

MR: Le respect du SOL

Au vote, ce sera majorité contre opposition (MR et Écolo).

Le MR justifie cette position par la voix du conseiller Jean-Pierre Georgin: "Nous ne sommes pas opposés à l’urbanisation mais nous apprécierions que le schéma d’orientation local (SOL) qui détermine, pour une partie du territoire communal, des objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, en reste le fil conducteur. Ce SOL est toujours d’actualité et respecte notamment la typologie du village de Waha. Nous rappelons par ailleurs que certains riverains ont formulé des remarques relatives au stationnement des visiteurs, à l’étroitesse des voiries, au manque de trottoir,…"

Le groupe Écolo, par la voix de sa conseillère Nicole Graas, aurait préféré que la suppression des deux chemins ait fait l’objet d’une consultation préalable de la Commission communale des sentiers et voies lentes.

René Collin: « Urbanisation n’est pas un gros mot ! »

René Collin (Les Engagés) intervient à son tour: "Évidemment, ce projet doit encore être analysé à la loupe. Mais je rappellerai que ces terrains sont en zone à bâtir et qu’" urbanisation "n’est pas un gros mot. Alors que certains autour de cette table se plaignent qu’il y a trop d’appartements dans la commune, ils voudraient aujourd’hui bloquer ce dossier permettant l’accès à la construction à de jeunes ménages ?"