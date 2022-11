La plateforme multimodale à Marche: « La situation est tout à fait surréaliste », selon le bourgmestre André Bouchat

Après avoir retracé toutes les étapes de ce dossier depuis l’acceptation du projet par le ministre régional de l’époque, José Daras, le bourgmestre André Bouchat n’y va pas par quatre chemins: "Il s’agit là d’une question interpellante pour tous les Marchois, tous les dirigeants communaux et pour la Région wallonne. Cette plateforme devait à l’époque être un parking multimodal, pour que les camions ne se garent plus de manière anarchique dans certains quartiers de Marche, avec possibilité d’espaces de covoiturage. Les travaux sont réalisés. Là, la SOFICO nous a proposé de modifier l’affectation de ce projet avec l’implantation d’un hôtel. Là aussi, pas de problème, nous avons dit oui. Mais depuis, plus rien ne bouge. Et depuis environ 15 ans que les travaux ont été réalisés, je ne cesse d’intervenir pour faire bouger les choses".

« Quinze ans de palinodies et de marches d’Echternach»

Le bourgmestre poursuit: "Dernièrement, j’ai encore écrit au ministre régional de la Mobilité Philippe Henry pour y aménager un Mobipôle, sur l’une de ses propositions. Je n’ai à ce jour jamais eu de réponses. On en est là aujourd’hui. Or, les gens pensent que c’est la Commune qui fait traîner les choses alors que nous n’y sommes absolument pour rien, vu que ces terrains ne nous appartiennent pas. Et je ne vous cache pas que j’en ai marre qu’on impute à la Commune la responsabilité dans ce dossier. C’est une situation tout à fait surréaliste, digne des grands travaux inutiles de Jean-Claude Defossé. Après quinze années de palinodies et de marches d’Echternach, j’ai besoin de la Région pour ne pas laisser cet espace, idéalement situé, en jachère".

Et de se tourner vers Willy Borsus, ministre régional (MR) et vers René Collin, député régional (Les Engagés). Ces deux derniers, après avoir eux aussi livré quelques rétroactes de cette véritable saga au long cours, ont indiqué qu’ils relaieraient cette situation à Namur.