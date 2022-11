Denise Laval-Laloux a fêté ses 100 ans au cœur du magasin Laloux

Les autorités communales marchoises étaient également présentes pour saluer la centenaire. "La Maison Laloux, au sein de laquelle vous avez longtemps œuvré, fait partie intégrante de l’image de marque de Marche-en-Famenne. Depuis plus de 100 ans, cette maison rayonne et Evan Laloux, votre petit-fils, est en train de porter le nom de la firme aux quatre coins de la Belgique: Marche, Bruxelles, Liège et Luxembourg ville. Une maison aux racines tellement profondes !", a souligné le bourgmestre marchois André Bouchat au cours de cette cérémonie.

Le magasin Laloux, une histoire de femmes et de famille

L’entreprise naît en 1905 avec Louis Laloux et Émilie Paquet Tandis que Louis développe la menuiserie, Émilie Paquet tient le magasin avec les meubles fabriqués par l’entreprise Laloux-Paquet. Émilie et Louis ont 11 enfants.

En 1938, Louis décède, à l’âge de 63 ans. Son fils Charles a 23 ans. Aidé de ses deux frères Georges et René Laloux, il assure la poursuite de l’entreprise en développant une menuiserie industrielle.

En 1946, Charles épouse Denise Laval. Elle et sa belle-mère assumeront le commerce au centre de Marche. Denise a 46 ans quand Émilie décède. Elle a six enfants (et plus tard 39 petits et arrière-petits-enfants). "Entre la couture, la vente, le jardin du Fond des Vaulx, les enfants, les messes, les goûters des ouvriers à 16 h, les réceptions familiales dominicales, Denise avec toute discrétion tient le pot droit, l’église au milieu du village. Cécile, sa fille, la rejoint ensuite pour la gestion de la partie commerciale et administrative", fut-il rappelé lors de la cérémonie d’anniversaire.

La question de la succession commence à se poser. Il n’y a pas de repreneurs. En 1987, Agnès et Louis Laloux proposent de reprendre la partie décoration et développent le secteur stores et tentures. Un vent neuf souffle sur l’entreprise. Denise, ne voulant pas faire faire de l’ombre à sa belle-fille, lui laisse les mains libres. Agnès engage sa sœur Anne, décoratrice, et ses deux frères, l’un comme comptable, l’autre comme technicien. Louis développe alors le concept de stores pour verrières et véranda à Baillonville après l’incendie des ateliers en 1996.

Louis décède en 2012 à l’âge de 59 ans. Evan a 30 ans et reprend l’activité après avoir travaillé deux ans avec son père.

Et aujourd’hui, ce sont encore et toujours des femmes qui gèrent le magasin de la rue du Commerce à Marche: Anne Gérard, Julie Fossoul et maintenant Mathilde Laloux en assurent la gestion, tandis qu’Evan développe, manage, organise.

Une belle équipe qui a fêté Denise Laval-Laloux, l’une des leurs, comme il se doit à l’occasion de son centenaire.