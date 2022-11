Le Marchois Luc Templier publie «Aphorismes pour vivre» : « Une seule phrase peut illuminer nos lieux sombres »

Je m’étais déjà essayé, il est vrai, à cet exercice dans de précédents ouvrages. Les aphorismes sont de petites phrases, de petites pensées qui rassemblent tout. Des phrases dont j’aime à penser qu’elles peuvent atteindre le lecteur lorsque la flèche est décochée au bon moment. Des phrases qui peuvent percer la carapace du lecteur et parfois atteindre son cœur. Beaucoup de ces aphorismes peuvent nous frôler sans nous toucher, mais d’autres se sont bien souvent révélés prépondérants, agissants, lorsqu’ils furent lus plus tard, le jour J. Une seule phrase peut réellement illuminer nos lieux sombres.

Ce recueil d’aphorismes n’est pas un livre que l’on lit d’une traite. On doit plutôt y picorer l’une ou l’autre pensée, et les laisser infuser en soi…. sur des thèmes aussi divers que l’amour, le bien et le mal, l’art, le désir, nos peurs, la prise de risque calculé,…

C’est vraiment l’objectif de ce recueil. Ces aphorismes, dont certains sont tirés de mes romans, sont autant de petites clés capables d’ouvrir les portes de nos geôles intestines. Nous sommes verrouillés de l’intérieur alors que nous possédons les clés dans nos poches… Et dans les livres que nous avons à portée de main. N’oublions jamais de nous perdre dans nos bibliothèques. J’espère que l’une ou l’autre de ces phrases pourra stimuler la réflexion du lecteur et qui sait, pour certaines les accompagner durablement. Je pense sincèrement que l’aphorisme peut nous pousser au changement.

Dans ce recueil, les aphorismes sont accompagnés çà et là de calligraphies ou de dessins les illustrant. Une autre de vos passions…

La calligraphie est également une voie de connaissance de soi, un art de vivre. C’est une technique très exigeante et pourtant basée sur le lâcher prise. Ce principe, je l’avais déjà utilisé dans l’un de mes précédents ouvrages intitulé 52 méditations pour vivre, un recueil dans lequel une phrase était accompagnée d’une calligraphie l’illustrant. Certains ressentent davantage les mots tandis que, pour d’autres, ce sont les illustrations qui éveillent la réflexion.