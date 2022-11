L’objectif premier de cette campagne est d’acquérir une meilleure connaissance du sous-sol wallon et de son potentiel géothermique afin de développer cette source d’énergie inépuisable.

" Il existe peu de réseaux de chaleur en Wallonie, il est donc important d’en développer, particulièrement en ces contextes de crise énergétique, explique le service géologique de Belgique, dans un communiqué de presse. Contrairement à l’éolien et au solaire, la géothermie est une source d’énergie renouvelable non intermittente et stable, quelles que soient les conditions climatiques. Et à laquelle on ne peut dénoncer un quelconque impact sur le paysage, par exemple. "

Un immense potentiel d’énergies

La géothermie, ou chaleur de la terre, représente un immense potentiel énergétique. En s’enfonçant dans la croûte terrestre, la température augmente en moyenne de 30 degrés par kilomètre. L’eau qui s’y trouve peut atteindre plus de 100 degrés à 3 kilomètres de profondeur.

La géothermie consiste à exploiter cette énergie renouvelable principalement sous forme de chaleur ou pour produire de l’électricité.

La campagne de prospection concernera à peine la province de Luxembourg, avec une incursion de 800 mètres sur la commune de Marche.

À Somme-Leuze, les villages de Nettinne, Sinsin et Waillet sont concernés.

Des camions vibrateurs

Similaire à une échographie, la prospection géophysique permet d’imager le sous-sol en y envoyant des ondes et en enregistrant leur retour en surface après réflexion sur les couches géologiques qui le constituent. Les ondes sont générées par un convoi de camions vibrateurs et sont enregistrées par des capteurs appelés géophones.

Concrètement, chaque camion appuie au sol une plaque qui vibre durant 20 à 30 secondes pour envoyer les ondes dans le sous-sol. Une fois le point vibré effectué, le convoi de camions vibrateurs se déplace au prochain géophone, 20 mètres plus loin, afin d’y effectuer la prochaine mesure. Les camions suivront ainsi les géophones sur deux tracés prédéfinis, parcourant une distance totale de près de 67 km en effectuant environ 5 à 6 km par jour.

Les données enregistrées par les capteurs seront ensuite traitées pour produire un profil géologique du terrain qui permettra au service géologique de Belgique de déterminer la présence de réservoirs géothermiques.

Certaines vibrations pourront être ressenties à proximité, mais resteront limitées et contrôlées. Les propriétaires et locataires impactés seront contactés.

Uniquement des géophones

Sur la commune de Marche, seuls des géophones seront installés. Il n’y aura pas de passage de camions vibrateurs. "Pour évaluer le réservoir géothermique du grand forage d’Havelange, le plus profond de Belgique (5,6 km), nous devons étendre la prospection en surface sur plusieurs kilomètres, explique Estelle Petitclerc, cheffe de projet. Néanmoins, on s’intéresse de près à la géothermie de Marche, une géothermie peu profonde qui devrait faire l’objet d’une autre étude dans le futur. "