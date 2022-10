Ilunga, Loua et Aguemon sont proches d’un retour, mais seront néanmoins encore trop courts pour le déplacement de ce vendredi à Lommel (ils devraient reprendre avec le groupe la semaine prochaine). Un déplacement que manquera aussi Doué. Sorti après une demi-heure vendredi passé, face au Standard, le médian français a passé une IRM ce mercredi et attend désormais les résultats. Mais le médecin suspecte une entorse du ligament interne du genou. Lloci, pour sa part, est encore à l’arrêt pour une quinzaine de jours.

Habay: Sans Lecomte à Givry

Lecomte souffre d’une douleur à la cuisse et sera absent toute la semaine. Une échographie est envisagée en début de semaine prochaine. Serwy a manqué les séances de lundi et mardi alors que Molnar et Toussaint se sont entraînés normalement. Monaville, opéré des croisés cet été, a reçu de bonnes nouvelles et a pu s’entraîner de manière individuelle lundi et mardi.

Le club participe cette semaine au projet "unité motrice" à destination des clubs ACFF, projet de Mario Innaurato. Le club est suivi mardi, jeudi et dimanche avec notamment analyses des données GPS et conseils en matière de préparation physique.

Givry: Deux suspendus

Khelil et Rehak seront suspendus pour la rencontre face à Habay. L. Dufrasne, retenu pour ses études cette semaine, ne s’entraîne pas. M. Dufrasne, victime d’une contracture, est au repos. Herbeaux a repris les séances collectives. Atundu était absent en début de semaine, mais sera de retour. Quinas et Ouafi demeurent à l’infirmerie. Cette semaine, l‘investisseur Damien Raths a rencontré les joueurs individuellement pour faire le point.

Libxramont: T. Lefort et Mezouari out ?

Grégoire rentre de suspension. T. Lefort (entorse) et Mezouari (problème musculaire) sont plus qu’incertains pour le week-end. Q. Thomas et R.Lefort ont repris des entraînements adaptés ; ils seront trop courts pour le derby contre Meix. Keller et Delwiche sont toujours out. Lundi, l’équipe se déplacera à Assenois pour une rencontre amicale.

Meix-devant-Virton: Deux suspendus

Evrard et N. Day sont suspendus ce week-end. Dans l’autre sens, Schmit signe son retour. Bechet et T. Day, ménagés face à Habay, se sont entraînés normalement ce mardi. Ils seront donc prêts pour la réception de Libramont ce samedi.

Marloie: Un mois d’absence pour Dehon

Dehon souffre d’une double entorse et sera absent pendant un mois. Delvaux et Talmas ont repris les entraînements

Mormont: Congé mardi

Philippe Medery avait donné congé à ses joueurs mardi, après la bonne prestation de dimanche et surtout la débauche d’énergie. Dardenne et Lecerf ne seront pas encore rétablis pour ce week-end. Hansoulle est suspendu et croisera donc Amrous qui revient.