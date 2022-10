Hôpital de Marche : La princesse Léa de Belgique soutient le Service du pied diabétique en finançant un appareil ultra-performant (vidéo)

Cette visite de prestige fait en effet suite à une précédente rencontre, organisée fin 2020, avec les membres du service du pied diabétique marchois. Particulièrement sensible à cette terrible pathologie, la princesse Léa de Belgique avait promis de leur venir en aide. Après avoir organisé des événements caritatifs, ce jeudi, elle a symboliquement remis au service un appareil Doppler de diagnostic vasculaire ultra-performant offert par le Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique, portant le nom de son défunt époux. Une fondation qui soutient des projets au service de personnes fragilisées par la vie et la maladie.

Le pied diabétique: une pathologie silencieuse

"Notre Fonds a souhaité se pencher sur cette problématique pour plusieurs raisons, explique la princesse Léa, qui vit dans la région de Marche. Tout d’abord, certaines de mes connaissances en souffrent. Et j’ai vu, en les assistant, ô combien, cette pathologie silencieuse et insidieuse pouvait créer des ravages physiques, mais entraîner également des répercussions sur les familles. J’avais aussi rencontré le docteur Alexandrescu. J’ai été particulièrement touchée à l’époque par tout le travail réalisé par le Groupe du pied diabétique au sein de l’hôpital de Marche, dont il fait partie".

La princesse Léa de Belgique au centre, accompagnée des responsables de l’hôpital Vivalia de Marche, de l’équipe du Groupe du Pied diabétique et du bourgmestre André Bouchat. ©-ÉdA

Le Groupe du pied diabétique est à la pointe

On le sait, l’hôpital Vivalia de Marche et son Groupe du pied diabétique, emmené par les docteurs Vlad Alexandrescu et Sophie Brochier, sont à la pointe dans la prise en charge du pied diabétique aigu, depuis la création de ce service en 2005.

Ce groupe s’est en effet spécialisé et fait connaître ces dernières années dans la recherche du traitement diabétique via le concept de l’angiosome. Ce concept implique que le pied est divisé en six parties d’irrigation autonome (les angiosomes), chacune alimentée par une ou plusieurs branches artérielles spécifiques. "En ciblant le traitement sur l’artère de la zone du pied concernée par l’ulcère, on peut augmenter les chances de guérison locale et de sauvetage des membres inférieurs de ces patients souffrant de cas de pied diabétique aigu", explique le Dr Alexandrescu.