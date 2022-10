« Des diagnostics très précis un peu à l’image d’un GPS »

« Cet appareil Dopler Laser transcutané va nous permettre de réaliser des diagnostics extrêmement fins du réseau vasculaire de la plante du pied. C’est actuellement l’un des seuls opérationnels actuellement en Wallonie et à Bruxelles. Avant et pendant l’opération, ce laser diagnostic vient concrètement en aide au praticien permettant une topographie des zones qui sont récupérables ou pas. Il les vérifie et les délimite. Ces diagnostics très précis sont un peu à l’image d’un système GPS. Ils nous permettent d’agir au mieux sur les zones à traiter en priorité et ainsi éviter des interventions chirurgicales plus lourdes, telles que les amputations. »