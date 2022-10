Des échanges Erasmus + au sein de l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé de Marloie

Corinne Carrion est accompagnante d’élèves en situation de Handicap (AESH) au sein de son lycée. "À ce titre, j’accompagne dans leur scolarité les élèves à besoin spécifique. Avec ce stage d’observation, ici à Marloie, je peux découvrir l’enseignement spécialisé qui, rappelons-le, n’existe pas en France. Chez nous en France, on parle plutôt de la notion d’inclusion. Les élèves fréquentent des unités locales d’inclusion scolaire (ULIS), qui fonctionnent au sein d’établissements scolaires classiques. Dans ces ULIS, ces élèves peuvent être accompagnés par des accompagnants d’élèves en situation de Handicap. C’est ce qui se rapproche le plus de l’Enseignement de type spécialisé que vous connaissez en Belgique, précise Nicole Carrion. Ce stage Erasmus + est également pour moi l’occasion de découvrir concrètement des méthodes d’enseignement différentes, mais aussi d’échanger en termes d’expérience et de pratiques avec mes collègues belges pour pouvoir éventuellement m’en inspirer dans mon cadre professionnel."

Les élèves de Marloie se rendront à Argelès en avril 2023

Cette visite entre dans la continuité du partenariat Erasmus +, initiée en 2020 entre l’école spécialisée de Marloie et le Lycée Christian Bourquin d’Argelès-sur-Mer. "Deux professeurs français d’Argelès étaient déjà venus chez nous pour un stage d’observation en janvier 2020. Mais le Covid est passé par là et a interrompu la dynamique, qui reprend donc cette semaine, souligne Laura Mokkedem enseignante à l’ESSCF et coordinatrice Erasmus + au sein de l’établissement marlovanais. De leur côté, nos élèves de la section hôtellerie-alimentation de l’école de Marloie partiront en avril 2023 pour un stage dans restaurants et boucheries d’Argelès-sur-Mer. Ce sera une belle occasion pour eux de travailler les produits du terroir de la région des Pyrénées orientales."