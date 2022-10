Week-end du bois et des forêts: une trentaine d’activités organisées en province de Luxembourg pour valoriser la filière bois

Durant ce week-end, c’est toute la filière bois qui sera mise à l’honneur. L’organisation d’un tel rendez-vous permet au grand public et aux professionnels du bois de se rencontrer. Outre des activités classiques en forêt telles que des balades, les différents métiers du bois ouvriront leurs portes et se laisseront découvrir. Ce week-end est également l’occasion de rappeler à tout un chacun la diversité des fonctions de la forêt. Son rôle de poumon vert et son importance dans le cadre de l’évolution climatique, mais montrer qu’il y a derrière également toute une vie économique qui en dépend.

Avec, à ce titre, cette année un accent plus prononcé sur le secteur professionnel, les métiers liés au bois ?

Effectivement, nous avons voulu cette année donner un coup de projecteur plus particulier sur les entreprises qui vivent au travers de la filière bois. C’est ainsi que lors de ce week-end, les visiteurs pourront vraiment créer des parcours leur permettant de découvrir la filière de A à Z. En partant en amont de la gestion des graines au comptoir forestier de Marche, avant de se rendre en forêt pour découvrir sa gestion avec des membres du DNF, les métiers qui en vivent tels que les bûcherons et élagueurs. Et en aval, voir tout ce que l’on peut faire avec ce bois. C’est ainsi que l’on pourra partir à la découverte des scieries et ensuite de différents métiers: menuisiers, ébénistes, charpentiers et même… des luthiers à l’école internationale de lutherie de Marloie.

Combien d’activités sont-elles proposées ce week-end dans notre province ?

Plus d’une trentaine d’activités seront programmées aux quatre coins de la province de Luxembourg. Impossible de tous les citer aussi. Mais, outre les visites en entreprises et les diverses balades en forêt, on peut pr exemple épingler la collaboration entre le GAL Pays de l’Ourthe et le Parc Chlorophylle à Dochamps qui permettront en un même site de découvrir plusieurs métiers du bois et de la forêt. Initiative plus ludique à Libramont avec un escape game, mis au point par le GALNov’Ardenne et qui permettra de découvrir la filière bois locale. On pourra également appréhender les coulisses de la gestion de nos forêts wallonnes en visitant le comptoir forestier sous son dôme de verre à Marche.

Avec aussi une attention toute particulière accordée à la sensibilisation des plus jeunes ?

Effectivement, la journée du vendredi est, depuis quelques années, consacrée aux élèves de 5e et 6e primaires qui pourront découvrir la forêt au fil de balades encadrées par des agents du DNF, mais aussi partir à la découverte des sections bois de quatre écoles techniques de notre province.

Johan Simon qui travaille au sein de l’ASBL Ressources Naturelles Développement (RND) est le coordinateur de ce 18e Week-end du bois et des forêts ©-ÉdA

Les élèves de primaires à la découverte de nos forêts

Pour ses organisateurs RND et le DNF, l’un des grands objectifs de ce week-end du bois est de sensibiliser les plus jeunes à l’importance et à la gestion de nos forêts wallonnes. C’est ainsi que ce vendredi 14 avril sera plus spécifiquement consacré au public scolaire. Les élèves de 5e et 6e primaires sont invités à participer à une journée en forêt en compagnie d’agents du DNF qui leur expliqueront toutes les spécificités et les différents rôles joués par nos forêts. "Ils seront plus de 2000 enfants à prendre part à cette journée, dont plus de 800 en province de Luxembourg qui seront accompagnés par une cinquantaine d’agents du DNF, de plus en plus désireux de partager avec le grand public. Les chiffres de participation à cette journée ont triplé en deux ans", souligne Johan Simon.

Visite des écoles techniques

"Il y aura une grande nouveauté cette année, précise Johan Simon (RND), le coordinateur de ce Week-end du bois. Après leurs balades en forêt, certains groupes auront la possibilité d’aller visiter les sections bois de quatre écoles secondaires techniques de notre province: l’ICET à Bastogne, l’Institut Saint-Roch à Marche, l’ICA à Libramont et l’athénée de Bertrix. Les élèves pourront découvrir la formation à différents métiers du bois tels que menuisier, ébéniste, charpentier,...Qui sait si ces visites pourront susciter quelques vocations ?"

Notons encore que Ressources Naturelles Développement (RND) met à disposition des dossiers pédagogiques à destination des professeurs. "Le comptoir forestier distribuera également aux élèves des essences d’aulnes glutineux, de chênes sessile et de sapins de Nordmann que les élèves pourront planter au sein de leurs écoles et ainsi observer ces arbres pousser."