Marloie – Sprimont: la commission arbitrage de l’ACFF donne raison à Sprimont, on se dirige vers un forfait

"Le règlement indique que si le terrain est non conforme à 20 h, on ne doit pas débuter ; nous devions donc gagner par forfait, justifiait Marc Leruth, le CQ de Sprimont. Pourquoi avoir déposé plainte plus tard ? Parce que beaucoup de clubs l’auraient fait et contre nous aussi."

La commission d’arbitrage a rendu son avis qui n’est pas une décision et donne raison à Sprimont. La rencontre n’aurait pas dû commencer après 20h. Le comité sportif, qui devrait se réunir ce mercredi, tranchera pour prendre la décision. Le comité sportif devrait acter un forfait.

Nul doute que Marloie risque d’aller en appel de cette décision et que cette histoire n’est pas terminée.