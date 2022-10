La nouvelle caserne des pompiers est sur les rails à Marche-en-Famenne

Le conseil communal marchois a approuvé à l’unanimité le projet de convention sous seing privé formalisant les engagements respectifs de la zone de secours Luxembourg et de la Ville de Marche, dans le cadre du transfert de l’actuelle caserne sur les parcelles situées le long de la N839, à proximité immédiate de l’échangeur entre la nationale 4 et la route d’accès au WEX. "Un endroit bien plus adapté sur les plans logistique et de la mobilité, a insisté le bourgmestre André Bouchat qui a rappelé toutes les étapes de ce dossier. La nouvelle situation de la caserne donnera plus de rapidité d’action à nos pompiers qui pourront rapidement se rendre vers Hotton, Rochefort, ou Sinsin (Somme-Leuze). De plus, ce déménagement était impératif pour permettre le développement économique et les évolutions en termes de mobilité à la zone de la Pirire."