Énergie: la Commune de Marche-en-Famenne veut accélérer le tempo

Éclairage public: vers une discrimination ville-villages ?

Le bourgmestre André Bouchat prend le premier la parole et fait un constat: "Je m’inquiète concernant la fermeture de l’éclairage public la nuit. Nos routes communales ne seront plus éclairées, tandis que les routes régionales le seront. Cela signifierait, en clair, que beaucoup de routes continueraient à être éclairées la nuit dans Marche, car elles sont régionales, tandis que certains villages se retrouveraient entièrement dans le noir. Cela m’inquiète profondément. J’y vois une forme de discrimination. Il faut que la Région se prononce à cet égard car les Communes sont dans le flou."

Le conseiller René Collin (Les Engagés-maj), par ailleurs députe régional, répond que cette inquiétude a déjà percolé au Parlement wallon et que la question est à l’étude.

Valérie Lescrenier, l’échevine de la Transition énergétique, enchaîne alors en présentant les différentes mesures déjà mises sur la table par la commission "énergie": "Parmi les principales mesures que nous pourrons activer très vite, citons le budget consacré aux primes octroyées aux citoyens pour l’amélioration des performances énergétiques de leurs bâtiments qui sera doublé. Nous poursuivrons et accélérerons les investissements visant à améliorer la performance des bâtiments communaux (maison de repos, maison de la culture, écoles, piscine…) en renforçant l’isolation, en installant des panneaux photovoltaïques ou des systèmes de chauffage moins énergivores, mais aussi l’accélération de la généralisation de l’éclairage LED et des actions de sensibilisation plus nombreuses vers les citoyens."

Un million d’euros dégagé

Autre piste préconisée et présentée par le bourgmestre André Bouchat et le 1er échevin Nicolas Grégoire, celle de l’aménagement de champs de panneaux photovoltaïques. "Nous avons décidé de budgéter un million d’euros pour l’aménagement de telles installations ou d’autres alternatives innovantes", confirment les deux membres du collège. "La volonté est vraiment d’accélérer le tempo à ce niveau, précise Nicolas Grégoire. Nous étudions la possibilité d’installer un petit champ photovoltaïque sur 4 ou 5 ares sur un terrain situé à proximité de la piste d’athlétisme, ce qui permettrait, à terme, de diviser par deux la facture de la piscine, qui constitue à l’heure actuelle l’une de nos principales inquiétudes, il est vrai. Nous allons pouvoir bénéficier d’un subside Ureba de 500 000 €, sur un budget de 1,2 million€, pour des travaux destinés à améliorer l’isolation de la MCFA et de bâtiments de notre régie sportive communale (Rescam). Il y a également des pistes en cours à la MR-MRS Libert pour améliorer le chauffage. On peut également penser à des efforts au niveau des salles de villages."

« C’est une crise énorme que nous connaissons »

S’ensuit un débat plus général sur la crise énergétique actuelle lors duquel René Collin plaide d’urgence pour le blocage des prix par le fédéral. "C’est une vraie faute politique de ne pas l’avoir déjà fait. Si on ne le fait pas très vite, on court à la catastrophe sociale. Il y va de la santé de nos entreprises et des citoyens."

Pour Bertrand Lespagnard (MR-min.): "C’est une crise énorme que nous connaissons. La majorité ne pourrait-elle pas étudier la piste d’achat groupé d’électricité pour les citoyens et les entreprises, peut-être via notre centrale d’achats Igretec ?"

Pour son homologue Sébastien François (MR), il serait utile d’étudier des pistes de financement pour aider les citoyens à réaliser ce type de travaux. "Car avancer le montant des travaux devient aujourd’hui compliqué pour certains."