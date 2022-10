Quand la De Liemania s’empare du WEX à Marche

Entouré d’une nuée de supporters de tout âge, tous désireux d’un autographe, d’une photo voire d’un selfie, le Lescheretois, lunettes de soleil vissées sur la tête, a réussi à se frayer un chemin vers la scène. Un peu à la manière d’une rock star, mais sans le moindre garde du corps, un large sourire aux lèvres. Lui, l’homme peut-être le plus véloce du peloton des professionnels aurait peut-être loupé le départ si le maître de séance, Freddy Havelange, n’avait monté les décibels pour que la foule libère son héros.

"Attendez, je vais revenir une fois que j’en aurai terminé là-haut", glisse le champion à ses admirateurs et admiratrices. Ils et elles sont venus de tout le Luxembourg, non, de tout le pays pour vivre ces instants magiques. Il fallait voir ces quinquagénaires jouer – gentiment – des épaules pour glisser un mot d’encouragement à l’artiste.

Chantons et… pleurons sous la pluie

À la demande de Freddy Havelange, Arnaud se saisit d’ailleurs du micro pour présenter à une foule conquise ses chevaliers servants, ceux qui ont pour mission ce jour de le conduire vers un nouveau triomphe. Sous le feu nourri des applaudissements, l’ami Victor Campenaerts rougira lui aussi de plaisir quand Arnaud parlera de "big moustache".

Restait alors à bien négocier ce départ unique en son genre, avec un peloton serpentant dans ce palais 4 avant de franchir la porte et de déguster cette bonne pluie nourricière qui a tant fait défaut, mais revient en force, à l’instar de ce qui s’était produit en 2019. Une pluie qu’espérait Arnaud De Lie, qui n’est pas fils d’agriculteur pour rien. Eh bien, ses vœux auront été exaucés, mais comme vous le lirez dans nos pages sportives, en transformant un recoin du dernier des centaines de virages franchis tout au long de ce périple de 180 km, les vannes célestes auront causé la perte du chouchou d’un public qui s’apprêtait à le porter sur le pavois. Mais en cette fin d’après-midi, tandis que l’infatigable Freddy Havelange annonçait la chute d’Arnaud, ce sont des cris de stupeur, de désappointement et de tristesse qui, lancés à l’unisson, se sont répandus tout au long de l’avenue de la Toison d’Or…